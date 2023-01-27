Два чуда в перьях: семья из Комсомольска держит страусов на ферме

Одним яйцом можно накормить всю семью Фото: предоставлено героем публикации

Туристы рекой потянулись на ферму, чтобы взглянуть своими глазами на необычных птичек. 65-летняя Валентина Бобрусенко разводит у себя в хозяйстве страусов. Две необычные жительницы подворья притягивают посетителей, которые хотят увидеть экзотичных обитателей вживую.

Девочки хорошо освоились и ведут себя спокойно Фото: предоставлено героем публикации

НИКАКИХ КУРИЦ

На ферме нет других животных. Семья сразу решила завести именно страусов. Двух самок Шуру и Читу они купили на ферме под Хабаровском и привезли себе. Обеим птицам по два с половиной года.

- Мы долго к этому шли. Ездили в отпуск в разные города и видели страусов в зоопарках, захотели и себе завести. Куриц мы не хотели, потому что у страусов нет столько болезней, они живут долго. Этим птицам нужно много места, поэтому мы купили большой участок и строим вольер для будущего потомства, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга, дочь владелицы фермы.

Ольга помогает маме содержать птиц, покупать корма и вести странички в соцсетях. На ферме трудятся всей семьей и радуются, что завели необычных питомцев. Кормят экзотичных пташек хорошо. Владельцы мешают корма сами, потому что в Комсомольске готовой еды не достать. Обычно в рационе страусов на ферме молотая пшеница, овес, кукуруза, прессованное сено. Иногда владельцы покупают готовый корм для индейки и бройлеров.

Поймать птиц в камеру сложно: они постоянно в движении Фото: предоставлено героем публикации

ХОРОШИЙ КОРМ - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Самки должны хорошо питаться, чтобы регулярно нестись. Совсем недавно Шура начала давать яйца. Сначала небольшие, всего лишь по 800 граммов. Скорлупа страусиных яиц достигает от шести до восьми миллиметров в толщину, поэтому приходится потрудиться, чтобы его разбить.

- Некоторые яйца могут достигать до двух с половиной килограммов. Сейчас Шура дает уже в среднем килограммовые. На них уже выстраиваются очереди: местные жители тоже хотят купить себе необычный продукт. Мы уже попробовали и теперь выставляем на продажу, яйца очень вкусные.

Сейчас яйца еще больше Фото: предоставлено героем публикации

В среднем одно яйцо стоит 1000 рублей, стоимость составляет 100 рублей за 100 граммов. Такого яичка хватит на два полноценных пирога или несколько порций яичницы на всю семью.

Шура начала нести яйца совсем недавно Фото: предоставлено героем публикации

РАЗРУШАЕМ МИФЫ

- К нам приезжают ребята из детских домов и коррекционных школ. Мы их пускаем бесплатно посмотреть на птиц. С остальных посетителей мы берем плату, но больше как добровольное пожертвование.

Птицы очень изящные Фото: предоставлено героем публикации

Страусы агрессии к гостям не проявляют. Дети могут посмотреть на них издалека. Сами птицы на людей не нападают, уже привыкли к вниманию, да и характер у них покладистый. Они любопытны и радуются общению: например, любят танцевать вместе с детьми.

Вопреки мифам, голову в песок страусы не зарывают. Такой стереотип появился, потому что когда птицы спят или сидят на яйцах, то протягивают голову вдоль земли. Также они опускают голову, когда ищут еду. Кроме того, есть миф, что у страусов короткая память. Ольга опровергает это поверье. Шура и Чита прекрасно понимают, кто их хозяева, и помнят их.

Страусы живут в своем вольере Фото: предоставлено героем публикации

Всех желающих лично посмотреть на птиц владельцы ждут в гости. Они рады, что люди проявляют к их делу интерес. Совсем скоро они привезут в вольер и самца. Валентина рассчитывает, что к лету на ферме уже появится первое потомство, тогда можно будет расширить хозяйство и получать еще больше необычных яиц.

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