«Как теперь детей отпускать в школу»: на Колыме во время урока третьеклассников в кабинете обрушился потолок

ЧП случилось прямо во время урока Фото: предоставлено редакции

На Колыме в только открывшейся новой школе произошло ЧП. Прямо во время урока у третьеклассников в классе неожиданно начал падать потолок. Все происходило очень стремительно, дети не успели ничего понять, как светильники, фрагменты конструкции и плиты с потолка просто-напросто, резко повалились вниз. К счастью, никто из детей не пострадал, однако, как сообщила жительница Олы, учителю все-же немного досталось, но этому факту пока нет официального подтверждения.

Все произошло очень быстро, дети не пострадали Фото: предоставлено редакции

- Как сказали была замена лампочек. Но какие могут быть замены если школу только открыли? А если что-то на детей вот так упадет, или дети провалятся вниз? Они ведь могут погибнуть, – поделилась переживаниями с редакцией «КП» - Хабаровск» Ирина, (имя изменено), жительница Олы.

Инцидент сразу же попал в сеть, и во время мониторинга его выявила прокуратура Магаданской области. На происшествие тут же отреагировали, на место отправились сотрудники прокуратуры Ольского района. По прибытии потолок уже был восстановлен, а следов повреждений не обнаружено.

- По предварительной информации причиной инцидента стал человеческий фактор. Электрик производил замену светильников и слабо закрепил подвесы, что привело к обвалу 1,5 квадратных метров потолка, - сообщили редакции в прокуратуре области.

Потолок отремонтировали до приезда прокуратуры Фото: прокуратура Магаданской области

Сейчас ведомство вместе с руководством самой школы и представителем подрядчика проводят проверку, на сколько качественно были проведены строительные работы в школе. Между тем, в социальных сетях возмущение жителей поселка только нарастает, люди считают, что работы были сделаны из рук вон плохо, и теперь им страшно отправлять туда детей. При этом, жители Олы пишут, что внешне новая школа сделана красиво, только вот в части безопасности вызывает большие вопросы.

На данный момент прокуратура не усмотрела угрозы безопасности детям и сотрудникам. Школу сдали в эксплуатацию в конце прошлого года, она была построена за 3 миллиарда рублей.

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