Экс-министра строительства осудили за 17-миллионное «спасибо» от подрядчика реконструкции набережной Комсомольска

По версии следствия, осужденный предложил подрядчику покровительство взамен на финансовое поощрение Фото: Прокуратура Хабаровского края

Очередного фигуранта осудили по делу о мутной реконструкции набережной Комсомольска-на-Амуре. На этот раз на скамье подсудимых оказалась «крупная рыба» - бывший министр строительства Хабаровского края Олег Чурсин. После ухода с высокого поста, ему было доверено то самое преображение набережной. Как оказалось, опрометчиво.

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Олег Чурсин пробыл министром строительства почти четыре месяца: с декабря 2014 по март 2015-го. Ушел по-собственному, через два года объявился на конкурсе на пост директора КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная Амура». И выиграл. Фактически под его руководством и стартовала реконструкция достопримечательности.

Чехарда с подрядчиками началась скоро: один не успел и обанкротился, зашел второй. По версии следствия, в 2021 году Олег Чурсин настойчиво предложил компании, проводившей реконструкцию, свое покровительство. Речь шла о том, что директор набережной будет своевременно подписывать акты выполненных работ, не принимать меры к расторжению контракта и даже согласиться с иском о продлении сроков сдачи объекта.

ТУК-ТУК

Цена вопроса - 17 миллионов рублей. Глава компании-подрядчика на условия Чурсина хоть и сказал: «Да», но выйдя из кабинета, направился в ФСБ. Оперативники разработали план поимки экс-министра строительства. Директор компании договорился с Чурсиным о передачи первой части взятки в размере 3 миллионов рублей 9 июня 2021 года.

- Передача состоялась в кабинете Чурсина. Ему принесли сверток с деньгами. После того, как он взял их в руки, дверь открыли сотрудники правоохранительных органов, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник в правоохранительных органах.

ОФИЦИАЛЬНО

Олега Чурсина задержали и вменили получение всей суммы вознаграждения: напомним, 17 миллионов рублей. Уголовное дело было заведено по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

- Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме. Следствием при активном участии УФСБ России по Хабаровскому краю собрана достаточная доказательственная база, позволившая предъявить ему обвинение и направить уголовное дело в суд, - прокомментировала Дарья Немцева, официальный представитель краевого СУ СКР.

Разбирательство шло 1,6 года, бывший глава краевого минстроя находился под домашним арестом. Накануне Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре вынес экс-директору набережной обвинительный приговор.

- Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с взысканием штрафа в размере 17 миллионов рублей, с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на пять лет, - сообщила Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

Приговор в законную силу не вступил.

СПРАВКА «КП»

Олег Чурсин с 1986 по 1989 годы работал мастером строительного участка Стройтреста № 35 в Некрасовке. В 89-м ушел трудится плотником-бетонщиком Совхоза «Некрасовский». В 2006 году стал начальником отдела оценки Территориального управления федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Хабаровскому краю.

С 2006 по 2007 годы - заместитель директора Дальневосточного филиала Российской правовой академии Минюста России. Затем до 2013-го занимал пост первого замглавы администрации Хабаровского муниципального района. В 2014 году стал начальником управления по делам архивов правительства региона

В декабре того же года был назначен министром строительства края. Уже весной 2015-го ушел в отставку. В 2017 году победил в конкурсе на пост директора КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная Амура».

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