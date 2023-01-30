Сломан позвоночник, следы от укусов по всему телу: раненую лису спасают на Сахалине

Животное проходит лечение Фото: Фонд «Зеленый Сахалин»

Неравнодушные люди нашли раненую лису на трассе недалеко от Охи. Это случилось на Сахалине в пик морозов и метелей. Хищник лежал на обочине и не мог двигаться. Семья местной жительницы забрала животное с собой, решив, что его сбила машина.

Была организована целая спасательная операция. Лисе надо было оказать срочную ветеринарную помощь, а для этого доставить в Южно-Сахалинск в фонд «Зеленый Сахалин». Спустя часы поисков, добровольцы нашлись: на зов помощи отозвалась пара, которая перевезла лисицу в столицу области.

Лиса была благодарна своим спасателям с первого же дня Фото: Фонд «Зеленый Сахалин»

Ветеринары установили, что это самец, причем уже в возрасте. У животного нашли компрессионный перелом позвоночника и множественные укусы: следы огромных клыков были по всему телу. Как считают специалисты центра помощи, причиной травм хищника стала драка, а не ДТП, ка предполагалось ранее.

Транспортировка была нелегкой Фото: Фонд «Зеленый Сахалин»

- На него напало другое животное, раны от укусов пришлось зашивать. Это явно был представитель другого вида и намного крупнее, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Иванов, глава фонда «Зеленый Сахалин».

Следы драки были настолько масштабные, что раны пришлось зашивать. Кроме того, у животного была разорвана нижняя часть челюсти. Возраст лиса установили по зубам: они в плохом состоянии и сильно сточены. Несколько из них придется удалить.

Зубы лиса находятся в плохом состоянии, но аппетит все еще хороший Фото: Фонд «Зеленый Сахалин»

Сейчас лис находится под пристальным вниманием ветеринаров, его лечат прямо в фонде. Несмотря на то, что его изрядно потрепало, прогнозы специалистов внушают оптимизм. При хороших темпах выздоровления, хищника выпустят обратно в дикую природу, как только он поправится. Сейчас же за лисой наблюдают и ухаживают: она хорошо ест и много спит, восстанавливается после полученных травм.

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