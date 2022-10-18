Сердце рвется от боли: страшный пожар унес жизни четырех детей в Хабаровском крае

Дом сгорел полностью Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Нет ничего страшнее в мире, чем гибель собственных детей. Сложно даже представить градус боли и горя мамы и папы, потерявших самое главное в своей жизни. Но еще страшнее, когда дети погибают в пожаре, сгорают заживо, или задыхаются… Разрывающая сердце трагедия произошла в Хабаровском крае ночью 18 октября. В селе Синда Нанайского района в пожаре погибли четверо детей. Среди них был и совсем маленький ребенок, которому еще не было и двух лет.

Хроника событий

Ночью 18 октября, примерно в 2:00 произошло возгорание в деревянном доме в селе Синда. Дом находился на окраине села, на улице Пассара. Сообщение поступило на пульт пожарной охраны. Из поселка Маяк, что в 12 километрах от Синды, на место выехали два отделения.

Здесь они увидели, что огонь охватил дом полностью, у одноэтажного здания обвалилась крыша. Огонь быстро распространялся. Пожарные приступили к тушению.

- Локализовать открытое горение на площади 50 квадратных метров огнеборцам удалось в 03:36. В 04:57 пожар был полностью ликвидирован. Дом полностью пострадал от огня, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Все погибшие были несовершеннолетними, самый маленький ребенок родился в прошлом году Фото: Прокуратура Хабаровского края

Трагическая гибель детей

Все погибшие в пожаре были несовершеннолетними. Самый старший ребенок был 2008 года рождения, второй – 2013, третий – 2017 и самый маленький ребенок родился в прошлом году.

Официально

На место происшествия отправились сотрудники краевой прокуратуры и следственного комитета. Последние завели уголовное дело. Как рассказали «КП-Хабаровск» в следкоме, специалисты работают на месте и разбираются в произошедшем.

- Следственным управлением возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следственная группа работает, выясняют детали происшествия. Причина возгорания устанавливается, - рассказала Дарья Немцева, старший помощник руководителя следственного управления (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) майор юстиции.

К делу подключились прокуратура края и следственные органы Фото: Прокуратура Хабаровского края

Работу спасателей и надзорных органов на месте пожара координирует краевая прокуратура. Предварительно, по данным ведомства, причиной возгорания стало неправильное обращение с отопительным оборудованием. Редакция «КП-Хабаровск» продолжает следить за ситуацией.

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