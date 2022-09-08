Пожар в «Холдоми» начался внезапно и мгновенно разросся до масштабов бедствия Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае вновь отложили оглашение приговора по громкому делу о пожаре в палаточном лагере «Холдоми». Напомним, что страшное ЧП случилось в ночь на 23 июля 2019 года. Тогда погибли четверо детей.

ПОЖАР В «ХОЛДОМИ» 2019 ГОД

«Холдоми» - популярное в Хабаровском крае место отдыха. Здесь-то и открылся злосчастный детский палаточный лагерь. 189 ребятишек в возрасте от 10 до 16 лет хорошо проводили время. Никто не подозревал, что случится в ближайшее время.

Пожар в «Холдоми» начался внезапно и мгновенно разросся до масштабов бедствия. «Негорючие» палатки превратились в огненные шары - 20 из 26 вспыхнули как спички. Перепуганные дети в панике бегали по территории и не знали, что делать. Некоторые собрались и будили товарищей, чтобы те бежали в безопасные места.

Спастись удалось не всем: четверо детей погибли - кто на месте пожара, кто - в больнице от страшных ожогов. Соня Валова, Лиза Безрукова, Вероника Стрыгина и Леша Мартыненко - вот список ребятишек, которые не смогли спастись.

ДЕТИ ПОГИБЛИ В ПОЖАРЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Пожар в Хабаровском крае, по версии правоохранительных органов, случился из-за несоблюдения техники безопасности. Дело в том, что в Солнечном районе, где находился лагерь, холодные ночи. Поэтому в палатки детям поставили обогреватели.

Взрослые не смогли проследить за тем, что дети сушат на оборудовании мокрые вещи. Один из обогревателей закоротило, он вспыхнул. А палатки, которые должны были быть пропитаны негорючими материалами, на деле загорелись моментально.

Этих нарушений не заметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности главка МЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев. Именно он за несколько дней до трагедии проводил инспекцию лагеря. Он лишь провел противопожарные инструктажи и тренировки по эвакуации детей.

ГИБЕЛЬ ДЕТЕЙ В «ХОЛДОМИ»

На скамью подсудимых сели Эдуард Новгородцев, директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков и глава лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов. Сотруднику МЧС вменяют «Халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух или более лиц», двум другим фигурантам - «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Все подсудимые находятся под подпиской о невыезде.

Планировалось, что суд вынесет приговор по пожару в лагере «Холдоми» 25 августа, но заседание было перенесено на 8 сентября.

- Суд решил остаться в совещательной комнате до 22 сентября. Причина при этом не называется, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Валерия Казакова, представитель краевой прокуратуры.

«КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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