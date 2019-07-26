2019-07-26T07:23:14+03:00
Общество

Не пьет и не курит: что известно о сотруднике МЧС, задержанного в Хабаровском крае по делу о пожаре на «Холдоми»

Эдуард Новгородцев по службе был признан лучшим дознавателем, участвовал во всероссийских конкурсах, расследовал сотни дел, связанных с пожарами
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
Поделиться:
Не пьет и не курит: что известно о сотруднике МЧС, задержанного в Хабаровском крае по делу о пожаре на «Холдоми»Не пьет и не курит: что известно о сотруднике МЧС, задержанного в Хабаровском крае по делу о пожаре на «Холдоми»Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Сотрудник отдела надзорной деятельности по Комсомольскому району Эдуард Новгородцев, как и другие фигуранты уголовного дела по пожару в палаточном детском лагере «Холдоми», помещен в изолятор временного содержания. Инспектору вменяют статью «Халатность» - именно он в июле 2019 года проводил в лагере плановые учения и заметил, что палатки, в которых живут дети, установлены с нарушениями. Однако по каким-то причинам закрыл на это глаза. То ли повлиял авторитет владельца туркомплекса, крупного бизнесмена Виталия Бурлакова, то ли сотрудник МЧС положился на «авось» - это предстоит выяснить следователям.

При этом по службе Эдуард Новгородцев, 1983 года рождения, характеризовался не просто хорошо, а отлично. В систему МЧС пришел в 2006 году после окончания Восточно-Сибирского института МВД. «Целеустремленный, мобильный. Не курящий, не пьющий» - так характеризует сам себя дознаватель в резюме.

Он стал «Лучшим дознавателем» по итогам межрегионального профессионального конкурса среди отделов надзорной деятельности МЧС, представлял Дальний Восток на Всероссийском этапе этого конкурса.

- Мне нравится, что моя работа не кабинетная. Я постоянно в разъездах, общаюсь с людьми, - говорил Эдуард Новгородцев в одном из интервью. - Жена и дочка поддерживают меня.

Коллеги отмечают его отличные организаторские и аналитические способности, говорят, что он всегда был требователен к себе и к другим, ответственным. Без этого в профессии дознавателя никуда: внимательность к деталям крайне важна, когда рассматриваешь дела о происшествиях и преступлениях, связанных с пожарами.

Напомним, ночью 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми», который проверяли все ответственные службы, произошел страшный пожар. На месте погибла одиннадцатилетняя Софья В., вечером того же дня в реанимации скончались Елизавета Б. 2007 года рождения, Вероника С. 2006 года рождения и Алексей М., 2008 года рождения. По факту пожара и гибели детей были возбуждены уголовные дела. 25 июля 2019 года Солнечный районный суд поместил под стражу трех фигурантов – Эдуарда Новгородцева, директора палаточного лагеря Максима Кузнецова и директора туристического комплекса «Холдоми», его владельца Виталия Бурлакова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Правительство Хабаровского края закроет лагерь «Холдоми», где из-за пожара погибли дети

Лагерь «Холдоми», ставший местом страшной трагедии, будет закрыт. Такое решение приняла министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова. Она прервала командировку, поздним вечером 23 июля вылетела из Москвы, и сегодня прибыла в Холдоми. (подробности)

«Вожатые находятся в шоке, их нельзя допускать до работы с детьми» - психолог о персонале детского лагеря «Холдоми»

Главная цель инспекции – не допустить повторения беды. Напомним, в ночном пожаре в детском палаточном лагерепогибли четыре ребенка – три девочки и мальчик. (подробности)

«Негорючие» палатки лопались, как огненные шары: начальник лагеря о пожаре в «Холдоми» в Хабаровском крае

В соцсетях появились сообщения о том, что дети спали без присмотра, а вожатые, когда узнали о ЧП, бросились тушить имущество вместо того, чтобы заниматься эвакуацией детей. Начальник палаточного городка. (подробнее)

Названа возможная причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае

В соцсетях появились сообщения о том, что дети спали без присмотра, а вожатые, когда узнали о ЧП, бросились тушить имущество вместо того, чтобы заниматься эвакуацией детей. Начальник палаточного городка. (подробнее)

Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в палаточном лагере на "Холдоми" в Хабаровском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Убийство на спор и бегающие глаза «лесного маньяка»: откровенный рассказ следователя со стажем в четверть века о своих буднях
«КП» в День сотрудника органов следствия публикует воспоминания Анаит Мелкумовой, которая рассказала о самых запомнившихся ей случаях в карьере
Эксперты по здоровью и долголетию: берегите сердце и мозг
Как замедлить старение и улучшить состояние этих важных органов, от работы которых в первую очередь зависит продолжительность жизни, «КП» узнала у ведущих российских экспертов и в авторитетных международных научно-медицинских источниках
Новости 24
Персиковая плодожорка чуть не проехала «зайцем» через границу ЕАО
В одной из больниц в Хабаровском крае наводят в порядок перед приездом губернатора
В Хабаровском крае сократилось количество абортов на 40 процентов
Для молодежи в Хабаровском крае устроят стажировку на госслужбе
Пассажир в Хабаровском крае практически сам помог обокрасть себя
Ученики в Еврейской автономии получают знания с риском для жизни
В ФСБ выяснили, откуда бралась странная еда для военных на Дальнем Востоке
Энтеровирусная инфекция в Хабаровском крае набирает обороты
Военные в Хабаровском крае разгромили лагерь условных террористов
Утонувших отца и дочь продолжают искать в Хабаровском крае
Детей из сгоревшего лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае предлагают разместить в приморском «Океане»
Ошибки в аукционе застопорили благоустройство Амурска
В Комсомольске изменили автобусные маршруты из-за ремонта Комшоссе
«Электрических» должников плотно притесняют в Комсомольске-на-Амуре
В Крыму соболезнуют родным детей, пострадавших при пожаре в «Холдоми» в Хабаровском крае
В Хабаровске «накрыли» три нарколаборатории
Уровень Амура в Хабаровске 26 июля 2019 года: вода может подняться на 40-50 сантиметров
На улице Гамарника в Хабаровске запретят парковку
Погода в Хабаровске на 26 июля 2019 года: до +19, дождь
Биробиджанские школьники вернулись из Хэгана
Директор школы в Хабаровском крае заплатит за дорогую еду для учеников
За три года в Хабаровском крае собираются отремонтировать дороги
Энергетики в Хабаровском крае простили должникам пени
Суд в Хабаровске выбирает меру пресечения задержанным после пожара в «Холдоми»
Покупатель в Биробиджане похитил дорогой алкоголь, заплатив за него
Очередную гуманитарную помощь отправили из Хабаровского края в Иркутскую область