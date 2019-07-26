Не пьет и не курит: что известно о сотруднике МЧС, задержанного в Хабаровском крае по делу о пожаре на «Холдоми»

Сотрудник отдела надзорной деятельности по Комсомольскому району Эдуард Новгородцев, как и другие фигуранты уголовного дела по пожару в палаточном детском лагере «Холдоми», помещен в изолятор временного содержания. Инспектору вменяют статью «Халатность» - именно он в июле 2019 года проводил в лагере плановые учения и заметил, что палатки, в которых живут дети, установлены с нарушениями. Однако по каким-то причинам закрыл на это глаза. То ли повлиял авторитет владельца туркомплекса, крупного бизнесмена Виталия Бурлакова, то ли сотрудник МЧС положился на «авось» - это предстоит выяснить следователям.

При этом по службе Эдуард Новгородцев, 1983 года рождения, характеризовался не просто хорошо, а отлично. В систему МЧС пришел в 2006 году после окончания Восточно-Сибирского института МВД. «Целеустремленный, мобильный. Не курящий, не пьющий» - так характеризует сам себя дознаватель в резюме.

Он стал «Лучшим дознавателем» по итогам межрегионального профессионального конкурса среди отделов надзорной деятельности МЧС, представлял Дальний Восток на Всероссийском этапе этого конкурса.

- Мне нравится, что моя работа не кабинетная. Я постоянно в разъездах, общаюсь с людьми, - говорил Эдуард Новгородцев в одном из интервью. - Жена и дочка поддерживают меня.

Коллеги отмечают его отличные организаторские и аналитические способности, говорят, что он всегда был требователен к себе и к другим, ответственным. Без этого в профессии дознавателя никуда: внимательность к деталям крайне важна, когда рассматриваешь дела о происшествиях и преступлениях, связанных с пожарами.

Напомним, ночью 23 июля в детском палаточном лагере «Холдоми», который проверяли все ответственные службы, произошел страшный пожар. На месте погибла одиннадцатилетняя Софья В., вечером того же дня в реанимации скончались Елизавета Б. 2007 года рождения, Вероника С. 2006 года рождения и Алексей М., 2008 года рождения. По факту пожара и гибели детей были возбуждены уголовные дела. 25 июля 2019 года Солнечный районный суд поместил под стражу трех фигурантов – Эдуарда Новгородцева, директора палаточного лагеря Максима Кузнецова и директора туристического комплекса «Холдоми», его владельца Виталия Бурлакова.

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