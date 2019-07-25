2019-07-25T12:56:13+03:00
Общество

Ошибка с резидентом: почему детский лагерь в «Холдоми» пользовался льготами, как участник ТОСЭР?

Организации были предоставлены налоговые каникулы и весьма щадящий график проверок
Евгения МОЛОТОВА
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Расширенное заседание правительства состоялось 25 июля в Доме правительстваРасширенное заседание правительства состоялось 25 июля в Доме правительстваФото: Евгения МОЛОТОВА
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Расширенное заседание правительства Хабаровского края продолжается в Хабаровске. В числе заявленных тем — условия для развития инвестиционной деятельности на территории Хабаровского края. В ходе обсуждения доклада директора УК «ТОР-Хабаровск» Ирины Серовой губернатор поинтересовался, каким образом в резиденты ТОР попали принадлежащие Виталию Бурлакову нефтеторговая ООО «Флагман» и туристический комплекс «Холдоми».

- Компания «Экстрим сервис», которой принадлежал детский лагерь «Холдоми», восьмого июня 2017 года была введена в состав резидентов ТОР. С каким новым проектом она туда зашла? Зачем надо было вводить ее в ТОР? - задал вопрос Сергей Фургал.

Справедливости ради, стоит отметить, что ответ докладчика не отличался особой внятностью.

- В сентябре 2016 года правительство края вышло с инициативой о расширении территории ТОР-Комсомольск на площадку «Холдоми», - пояснила Ирина Серова. - Эти предприятия были заявлены в качестве якорных. При этом с компанией «Экстрим сервис» было заключено соглашение на строительство водно-оздоровительного комплекса. На все остальные виды деятельности, которые они осуществляли не в рамках территории опережающего развития, режим ТОР не распространялся.

Однако данный ответ главу региона не удовлетворил. Еще больше вопросов вызвала мотивация, по которой в состав резидентов ТОР вошло ООО «Флагман». Как сообщил докладчик, в качестве этой мотивации использовалась рекомендация краевого правительства.

- То есть, для того, чтобы стать резидентом ТОР, достаточно предложения правительства? - поинтересовался губернатор.

Из сказанного вытекает вполне логичный вопрос - почему минвостокразвития и прокуратура все проверки обязаны были согласовывать, исходя из того, что детский лагерь находится на территории опережающего развития?

- Детский лагерь, как объект, не имел режима ТОР, и на его проверку никаких согласований не требовалось, - ответила Ирина Серова. - На территории «Холдоми» располагалось ООО «Экстрим Сервис».

Однако эта информация оказалась некорректной.

- Я вам открою секрет, - сообщил Сергей Фургал. - У меня есть ответ от министерства развития Дальнего Востока и из прокуратуры, где сказано, что данное предприятие и данный детский оздоровительный лагерь являются резидентами ТОР и, соответственно, попадают под действие соответствующего федерального законодательства.

Подводя итог прениям, губернатор дал распоряжение разобраться с законностью и выяснить все обстоятельства включения ООО «Экстрим сервис», ООО «Флагман» и туристического комплекса «Холдоми» в состав резидентов ТОР.

Напомним, компании, признанные резидентами ТОР, имеют ряд налоговых и административных преференций.

Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...

ИСТОЧНИК KP.RU

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