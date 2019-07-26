2019-07-26T06:03:57+03:00
Общество

В Хабаровском крае трое задержанных по уголовным делам, связанным с пожаром в детском лагере «Холдоми» отправлены под стражу

В ближайшее время всем подозреваемым будет предъявлено обвинение
Василий ЗАДУНАЕВ
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В Хабаровском крае трое задержанных по уголовным делам, связанным с пожаром в детском лагере «Холдоми» отправлены под стражуВ Хабаровском крае трое задержанных по уголовным делам, связанным с пожаром в детском лагере «Холдоми» отправлены под стражуФото: Амурский спасательный центр МЧС России
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Вчера три судебных заседания, в которых определялась мера пресечения задержанным по уголовным делам, возбужденным в связи с пожаром в палаточном лагере «Холдоми» длились с утра и до позднего вечера.

Перед тем как вынести вердикт судья подолгу находился в совещательной комнате, взвешивая каждое решение и его понять можно. Уголовные дела возбуждены не по самым тяжелым статьям уголовного кодекса, в то же время дело резонансное и задержанные оставленные на свободе вполне могли воспользоваться ею для сокрытия улик или оказания давления на свидетелей.

В итоге все трое: Виталий Бурлаков, учредитель и директор ООО «Экстрим Сервис», которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми», Максим Кузнецов, директор этого лагеря и Эдуард Новгородцев, начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю отправились в заключение на два месяца. Пока они будут находиться в изоляторе временного содержания поселка Солнечный, затем в СИЗО.

Первых двоих обвиняют в оказании оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Эдуарда Новгородцева в халатности с такими же отягчающими обстоятельствами.

- Как полагает следствие, в июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. При этом подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения. В свою очередь Бурлаков и Кузнецов не обеспечили надлежащее оказание услуг, связанных с организацией детского отдыха, - отметили в Главном следственном управлении СК России.

Так же в ведомстве сообщили, что всем подозреваемым в скором времени будет предъявлено обвинение.

Напомним, что пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» возник в ночь с 22 на 23 июля. Вначале вспыхнула палатка номер 16 в которой спали несколько девочек, затем огонь перекинулся на соседние шатры. Благодаря вовремя поднятой тревоге и самоотверженным действиям пожарных больших жертв, а в палатках ночевали 189 детей, удалось избежать.

Тем не менее, к сожалению, без них не обошлось. Первой погибла Софья В. Затем уже в реанимации куда они были доставлены с очень сильными ожогами скончались Елизавета Б., Вероника С. и Алексей М. Мальчик получил ожоги не совместимые с жизнью когда бросился спасать соседок.

В сети появилась петиция, в которой ему просят присвоить звание «Герой России». Губернатор Сергей Фургал обещал поддержать народное начинание.

Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...

ИСТОЧНИК KP.RU

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