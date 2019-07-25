Губернатор Хабаровского края поддержал инициативу о награждении мальчика погибшего на пожаре в «Холдоми»

Напомним, что Алексей Мартыненко – школьник из Комсомольска-на-Амуре отдыхал в третьей смене детского палаточного лагеря расположенного на территории базы «Холдоми». Дети пробыли в лагере всего несколько дней когда глубокой ночью начался пожар.

Сначала вспыхнула палатка номер 16 в которой спали девочки, затем от нее огонь перекинулся на соседние шатры. Буквально в пять минут сгорело 20 палаток, они надувались и взрывались пламенем как маленькие атомные взрывы – рассказывают очевидцы, столбы огня поднимались на 15 – 20 метров. Большую часть детей вожатым и охране лагеря удалось эвакуировать.

Алексей находился рядом с эпицентром пожара, он успел выбежать на улицу, но в отличие от других детей побежал не на открытую площадку, куда выводили школьников, а бросился прямо в пекло, где продолжали кричать от боли и ужаса девочки. К несчастью крыша строения обрушилось и на него пролился огненный дождь из расплавленного пластика.

Петиция с просьбой присвоить мальчику звание «Герой России» набрала уже более восьми десятков тысяч подписейФото: Социальные сети

Мальчика с сильнейшими ожогами, которые достигали 90 процентов, вместе с другими пострадавшими доставили в реанимацию больницы поселка Солнечный. Дети были в настолько плохом состоянии, что прилетевший из Хабаровска вертолет, рубивший воздух лопастями рядом с больницей, не смог взять их на борт. При малейшем прикосновении к обожжённым телам катастрофически падало давление. Медики делали все что могли, но к сожалению, к вечеру 23 июля Алексей и еще три девочки скончались.

Подвиг мальчика настолько поразил жителей Комсомольска-на-Амуре, что они создали петицию, обращенную к губернатору Хабаровского края и президенту России с просьбой посмертно присвоить отважному пареньку звание «Герой России». Петиция собрала уже более 86 тысяч подписей. Сегодня это начинание поддержал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

- Алексей Мартыненко - десятилетний мальчик, который погиб, самоотверженно спасая других детей. Вы вообще представляете, в каком состоянии был ребенок, когда шел в эту палатку? Многие жители нашей страны высказались за то, чтобы мальчику присвоили государственную награду. Со своей стороны я это поддержу и обращусь в компетентные органы для того чтобы отметить этот поступок, - отметил Сергей Фургал.

Так же глава региона подчеркнул, что если кто-то, тем более ребенок, совершает подвиг, он тем самым исправляет чью-то ошибку. Так же он дал поручение собрать все данные по тому как и каким образом ГЛК «Холдоми» попал в проект ТОСЭР. По словам губернатора ТОСЭР – это особый статус и именно на этот статус ссылались многие ведомства когда их просили объяснить почему палаточный лагерь не проверялся в полном объеме, как положено.

Палатки сгорели дотла всего за несколько минутФото: Амурский спасательный центр МЧС России

- Гибель детей это настоящая трагедия, понятно, что родителям сейчас не до наших объяснений, но безответственные лица будут наказаны по всей строгости закона. Я в этом уверен. И я это делаю не для того чтобы переложить на кого-то ответственность, а чтобы такое никогда ни на территории Хабаровского края и России не повторилось, - заявил губернатор.

Похороны маленького героя пройдут в Комсомольске-на-Амуре в эту субботу. Сегодня город уже простился с Соней В. Первой погибшей в начавшемся пожаре, похороны прошли так же и в Амурске, там прощались с Елизаветой Б. Завтра земле предадут еще одну погибшую от огня девочку – Веронику С. Родителям по распоряжению губернатора выделена единовременная материальная помощь.

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