Стали известны даты похорон Вероники и Алексея, погибших в детском палаточном лагере в Хабаровском крае

Сегодня в Хабаровском крае второй день траура, объявленный губернатором после пожара в палаточном лагере на «Холдоми», в котором погибли четверо подростков, и сегодня же в Комсомольске-на-Амуре и в Амурске прощаются с Софьей В. и Елизаветой Б.

Софья В. из Комсомольска-на-Амуре погибла в ночь с 22 на 23 июля, в тот день ей должно было исполниться 11 лет. Родители собирались приехать в палаточный лагерь для того, чтобы отпраздновать день рождения любимой дочки. К сожалению, страшный пожар унес жизнь девочки.

Как вспоминают в хореографической студии, где занималась Софья, она была единственной дочерью, которую родители буквально носили на руках. Девочка была необычайно одаренной: занималась гимнастикой, играла на фортепьяно, танцевала.

Елизавета Б. родилась в Амурске 29 апреля 2007 года и трагически погибла уже после того, как пожарные справились с огнем. Девочка скончалась вечером в больнице поселка Солнечный, куда ее доставили с сильнейшими ожогами. Несмотря на все усилия врачей, ребенка не удалось спасти.

Лиза училась в средней школе №2 города Амурска. Была, как вспоминают педагоги, отличницей.

- Каждый год получала похвальный лист за отличные успехи в учебе. Занималась в лингвистической школе, участвовала в соревнованиях по плаванию, была активной участницей всех мероприятий в классе и школе. Отзывчивая, добрая, справедливая и честная – так отзываются о ней одноклассники, - рассказали в администрации города Амурска.

Прощание с Елизаветой состоялось сегодня в 11:00 в ритуальном зале городского морга Амурска.

Завтра в Комсомольске-на-Амуре предадут земле Веронику С., также скончавшуюся в больнице от ожогов, а в субботу пройдет церемония похорон Алексея М.

Одиннадцатилетний парень, как сообщают очевидцы, мог спастись, но бросился в стоящую рядом палатку помогать девочкам, где получил смертельные ожоги. Педагоги вспоминают Лешу как очень ответственного мальчика, который умел дружить и никогда не бросал товарищей в беде. В сети появилась петиция, где Алексею предлагают присвоить звание Героя России, обращение собрало уже более 77 тысяч подписей.

Напомним, что пожар в детском палаточном лагере, расположенном на территории ГЛК «Холдоми», случился глубокой ночью. Сначала загорелась одна из палаток, с нее огонь перекинулся на другие. В это время в палаточном лагере находились 189 детей. Пожар унес жизни 4 человек. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, задержаны владелец ГЛК «Холдоми», директор палаточного лагеря и сотрудник МЧС, отвечавший за пожарную безопасность в Солнечном районе.

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