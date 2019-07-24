В Хабаровском крае следователи задержали сотрудника МЧС отвечавшего за безопасность детей в загородном лагере «Холдоми»

Вчера сотрудники следственного комитета работающие в Солнечном районе задержали директора детского палаточного лагеря Максима Кузнецова и хозяина комплекса «Холдоми», директора ООО «Экстрим Сервис» Виталия Бурлакова, которых обвиняют в оказании услуг не отвечающим требованиям безопасности.

Сегодня, новое уголовное дело и новый подозреваемый, - Эдуард Новгородцев занимавший должность начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. По мнению следователей, он отлично знал, что дети могут подвергаться опасности находясь в палаточном лагере, но предпочел закрыть на это глаза.

- Как полагает следствие, в июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. При этом подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения, - рассказали в пресс-службе следственного комитета РФ.

Оба этих уголовных дела, как сообщают в ведомстве, будут объединены в одно производство. Напомним, что в ночь с 22 на 23 июля в детском палаточном лагере, расположенном на территории горно-лыжного комплекса «Холдоми» случился пожар. В течение нескольких минут пламя охватило два десятка палаток в которых спали 189 школьников.

Только быстрые и решительные действия вожатых позволили вывести большинство перепуганных детей в безопасное место. Однако, несмотря на все усилия спасателей одна девочка погибла на месте, трое подростков были госпитализированы с тяжелейшими ожогами в районную больницу. К сожалению никто из них не выжил. В Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.