В «белом доме» прошло заседание межведомственной комиссии по координации организации отдыха. Провели его губернатор Сергей Фургал и заместитель министра просвещения России Павел Зенькович.

ЭТО ТРАГЕДИЯ ДЛЯ ВСЕХ

Главная цель инспекции – не допустить повторения беды. Напомним, в ночном пожаре в детском палаточном лагере погибли четыре ребенка – три девочки и мальчик. Еще трое ребят получили травмы различной степени тяжести. Внушает опасение и состояние вожатых, работавших в этом лагере: они находятся в крайне подавленном состоянии, психологи настойчиво рекомендуют оказать им срочную психологическую помощь. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Ольга Олифер, директор Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи прямым текстом потребовала закрыть лагерь.

«Вожатые находятся в шоке, их нельзя допускать до работы с детьми» - психолог о персонале детского лагеря «Холдоми»Фото: Правительство Хабаровского края

Психологи, которые сейчас оказывают помощь пострадавшим, выявили у всех участников событий той страшной ночи серьезные травмы. Речь идет и о детях, и взрослых.

- Вожатые, ставшие участниками событий, - молодые люди, сейчас они находятся в разной степени шокового состояния, - подчеркнула Ольга Олифер. – Одни делают вид, что все хорошо, но это не так. Другие открыто признаются, что не могут здесь находиться. Третьи просто замкнулись в себе.

По мнению психолога, морально травмированный персонал нельзя допускать до работы с детьми. Нужно приостановить работу лагеря, либо набрать других вожатых. Но найдется ли кто на замену – вопрос. Мнение руководителя психологической службы учли и губернатор, и замминистра просвещения РФ. Но с некоторыми оговорками.

- В этой ситуации, конечно, надо руководствоваться интересами детей и персонала, - согласился Павел Зенькович. – У администрации лагеря может быть другое мнение, надо искать компромисс.

ПАЛАТКИ ВИДЕЛИ, ВОПРОСОВ НЕ ЗАДАЛИ

Сейчас самое главное – сделать все, чтобы подобная ситуация не могла повториться в принципе. Много вопросов вызывает легитимность палаточного лагеря: есть ли разрешение использовать эти, не самые надежные и комфортные конструкции для размещения детей? Почему у многочисленных проверяющих – а лагерь проверяли, и это подтвердили ответственные лица – не возник простой вопрос насчет палаток?

- В мае лагерь проверяла служба Государственного пожарного надзора, но тогда палаток на его территории не было, - сообщил Иван Колонтай, врио начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. – Позднее по просьбе краевых властей на территории лагеря 11 мая мы провели пожарную тренировку. Палатки стояли, но у сотрудников тогда не возникло предпосылок для разбирательства.

По словам главного спасателя края, с теми, кто жил в палатках, занятия были проведены особо, более плотно. На тот момент обогревателей в шатрах сотрудники МЧС не заметили. Кстати, как отметил Иван Колонтай, законодательство не устанавливает специальных требований к палаточным лагерям в части пожарной безопасности.

«Вожатые находятся в шоке, их нельзя допускать до работы с детьми» - психолог о персонале детского лагеря «Холдоми»Фото: Правительство Хабаровского края

Еще одна активно обсуждаемая накануне тема – количество мест в корпусах и палатках. Дело в том, что в октябре 2018 года Роспотребнадзор выдал разрешение на работу лагеря, указав, что в нем 450 мест. Однако вместимость корпусов – 250 человек. Где еще двести будут жить? Павел Зенькович напрямую поинтересовался у представителей ведомства: было ли им известно о палатках?

- Да, мы знали о палатках, - сказала Татьяна Зайцева, начальник управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. - В октябре (2018 года – прим. ред.) лагерь проверяли перед выдачей разрешения. Затем в феврале (2019 года – прим. ред.) сотрудники осматривали уже сам туркомплекс. Сейчас также проходит отдельная проверка.

СЛИШКОМ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ОТДЫХ

Помимо различных ведомственных проверок, расследования уголовного дела, в лагере «Холдоми» проходит проверка прокуратуры Хабаровского края. Прокуратура как раз проверяет законность организации палаточного летнего отдыха детей. По мнению замминистра просвещения России, проблема не столько в палатках, сколько в головах. Подобные лагеря есть по всей стране, многие из взрослых в детстве ходили в походы, жили в палатках. Если такой отдых подготовлен, если учтены все нюансы, которые могут негативно отразиться на безопасности отдыхающих, то в таких условиях вполне можно проводить время.

«Вожатые находятся в шоке, их нельзя допускать до работы с детьми» - психолог о персонале детского лагеря «Холдоми»Фото: Правительство Хабаровского края

- Нужно понять, почему так получилось. Лагерь реестровый, его проверяли, нарушений не нашли, все было нормально. Но как тогда произошла трагедия? – задал вопрос, мучающий сейчас всех, Павел Зенькович. - Сам факт проживания в палатках не является нарушением, если лагерь подготовлен. Каждый год у нас в стране дети отдыхают в палаточных лагерях. Нам нужно посмотреть всю цепочку организационных моментов.

Что касается причин происшествия, то до сих пор не озвучены даже предварительные версии. На уровне слухов утверждается, что беда случилась из-за тепловентиляторов, установленных в палатках. Однако такая версия вызывает сомнения. Ни один руководитель детского коллектива, находясь в здравом уме, не подпустит ребенка к тепловой пушке. Этот прибор выжигает кислород в воздухе, оставлять его на ночь в плотно закрытом помещении нельзя – можно угореть. Поэтому максимум, что могло быть в палатках,- масляный обогреватель.

Впрочем, все это домыслы. Ответ мы ждем от официальных структур. Итоги инспекции Министерства просвещения будут представлены в аппарат Правительства РФ.

Туристический комплекс «Холдоми» тем временем продолжает работать. В стационарных корпусах живет 191 ребенок и 33 вожатых. Администрация Солнечного района рекомендовала приостановить летнюю смену, но владельцы отказали, мотивируя тем, что лагерь частный.