2019-07-23T14:44:19+03:00
Происшествия

Траур по детям, погибшим при пожаре в лагере «Холдоми» объявят в Хабаровском крае

Траур начиная со среды 24 июля продлится три дня
Василий ЗАДУНАЕВ
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Траур по детям, погибшим при пожаре в лагере «Холдоми» объявят в Хабаровском краеТраур по детям, погибшим при пожаре в лагере «Холдоми» объявят в Хабаровском краеФото: Евгений КУЦ
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О том, что траур по погибшим при пожаре в лагере в Хабаровском крае школьникам будет объявлен 24 сентября, рассказали в пресс-службе Губернатора региона.

- Сейчас готовятся все необходимые документы и с завтрашнего дня он будет объявлен, отметили в правительстве Хабаровского края. – Траур по погибшим продлится три дня.

Напомним что в ночь с 22 на 23 июля на территории горно-лыжного комплекса «Холдоми» произошел сильный пожар. Буквально за десять минут в детском палаточном лагере разбитом на территории комплекса сгорели 20 палаток. Предварительно эпицентром возгорания стала палатка номер 16, в которой жили восемь девочек.

Одна из них погибла на месте, две ее подруги и мальчик из соседнего шатра, с сильнейшими ожогами были доставлены в реанимационное отделение районной больницы поселка городского типа Солнечный. Врачи боролись за жизнь пострадавших детей, однако к вечеру 23 июля еще трое детей скончались.

Губернатор отдал распоряжение выделить семьям погибших денежную помощь, родителям будут бесплатно предоставлены гостиничные номера, питание и психологическую помощь.

Сейчас на месте происшествия работают следователи которые пытаются разобраться в причинах трагедии. Арестованы начальник палаточного городка и директор организации которой принадлежит комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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