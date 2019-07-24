2019-07-24T12:57:02+03:00
Происшествия

Мальчику, пытавшемуся спасти других детей в лагере "Холдоми", просят дать звание "Героя России"

Всего от пожара пострадали 12 человек
Петр САМСОНОВ
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В Сети призвали дать звание «Героя России» мальчику, погибшему в лагере "Холдоми"под Комсомольском Фото: соцсетиВ Сети призвали дать звание «Героя России» мальчику, погибшему в лагере "Холдоми"под Комсомольском Фото: соцсети
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Жители Комсомольска-на-Амуре создали на change.org петицию с просьбой посмертно наградить званием Героя РФ Алексея Мартыненко, который погиб в результате пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае.

По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. От пожара пострадали 12 человек: пятеро взрослых и семеро детей, из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались. Среди них был 11-летний комсомольчанин Алексей Мартыненко, который помогал выводить из огня других детей. Старший сын в многодетной семье (у Леши было два младших брата) и в общем-то обычный мальчик оказался способен на совсем не детский поступок - вернулся в горящую палатку, чтобы помочь другим детям.

- Потому, что этот мальчик был настоящим мужчиной, и кинулся спасать девочек не шедя самого себя. Обидно, что такие отважные люди уходят так рано. Он герой! Он настоящий человек. Он пример для меня. Сейчас миром правит мелочность взрослых людей, и безответственность. А платят по счетам вот такие отважные дети. Пусть будет бесконечно стыдно этим людям за гибель детей, сражающихся со стихией один на один. Скорблю, и соболезную родителям этого мальчика. Они воспитали настоящего героя нашего времени, - прокомментировала Татьяна Масникова, жительница Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, поздней ночью 23 июля 2019 года в детском палаточном лагере на туристической базе «Холдоми» начался пожар. По некоторым данным, в 2:50 ночи один из детей позвонил маме и сказал, что палатки горят. Оперативно потушить пожар не удалось, в огне погибла девочка 2008 года рождения. Еще трое детей в тяжелом состоянии были перевезены в центральную районную больницу Солнечного района. Все трое, в реанимации скончались.На данный момент причины трагедии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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