2019-07-25T12:58:56+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае директора сгоревшего палаточного лагеря «Холдоми» заключили под стражу на два месяца

Судьба двух других фигурантов уголовных дел по пожару в лагере пока решается
Ксения ТУРТЫГИНА
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В Хабаровском крае директора детского лагеря «Холдоми» заключили под стражу на два месяцаВ Хабаровском крае директора детского лагеря «Холдоми» заключили под стражу на два месяцаФото: Амурский спасательный центр МЧС России
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Сегодня, 25 июля, Солнечный районный суд Хабаровского края вынес меру пресечения одному из фигурантов уголовных дел по факту пожара в детском палаточном лагере в «Холдоми». Директор лагеря Максим Кузнецов решением суда заключен под стражу сроком на два месяца.

По двум другим фигурантам – хозяину комплекса «Холдоми», директору ООО «ЭкстримСервис» Виталию Бурлакову и сотруднику МЧС Эдуарду Новгородцеву – решение пока не вынесено.

В Хабаровском крае директора детского лагеря «Холдоми» заключили под стражу на два месяца Фото: соцсети

В Хабаровском крае директора детского лагеря «Холдоми» заключили под стражу на два месяца Фото: соцсети

Напомним, Максиму Кузнецову и Виталию Бурлакову предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Оба были задержаны вечером 23 июля с разницей в считанные часы. Задержание Эдуарда Новгородцева - начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Хабаровскому краю – прошло 24 июля. Ему вменяют уголовную статью «Халатность». Именно он проводил проверки палаточного лагеря «Холдоми», где ночью 23 июля случился страшный пожар, стоивший жизни четырем детям.

В Хабаровском крае директора детского лагеря «Холдоми» заключили под стражу на два месяца Фото: Амурский спасательный центр МЧС России

В Хабаровском крае директора детского лагеря «Холдоми» заключили под стражу на два месяцаФото: Амурский спасательный центр МЧС России

Максим Кузнецов в интервью «КП» - Хабаровск» утверждал, что все проверки в лагере были проведены добросовестно, все необходимые требования безопасности были соблюдены. Более того, в одной из палаток, оказавшейся в эпицентре пожара, находился его родной сын. Также он открыто обвинил производителей палаток («Памир-30» и «Памир-10») в том, что материал не соответствовал заявленным характеристикам по пожарной безопасности. Именно из-за этого, по словам Максима Кузнецова, лагерь выгорел за считанные минуты дотла.

Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...

ИСТОЧНИК KP.RU

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