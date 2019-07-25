В Хабаровском крае директора сгоревшего палаточного лагеря «Холдоми» заключили под стражу на два месяца

Сегодня, 25 июля, Солнечный районный суд Хабаровского края вынес меру пресечения одному из фигурантов уголовных дел по факту пожара в детском палаточном лагере в «Холдоми». Директор лагеря Максим Кузнецов решением суда заключен под стражу сроком на два месяца.

По двум другим фигурантам – хозяину комплекса «Холдоми», директору ООО «ЭкстримСервис» Виталию Бурлакову и сотруднику МЧС Эдуарду Новгородцеву – решение пока не вынесено.

В Хабаровском крае директора детского лагеря «Холдоми» заключили под стражу на два месяца Фото: соцсети

Напомним, Максиму Кузнецову и Виталию Бурлакову предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Оба были задержаны вечером 23 июля с разницей в считанные часы. Задержание Эдуарда Новгородцева - начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Хабаровскому краю – прошло 24 июля. Ему вменяют уголовную статью «Халатность». Именно он проводил проверки палаточного лагеря «Холдоми», где ночью 23 июля случился страшный пожар, стоивший жизни четырем детям.

В Хабаровском крае директора детского лагеря «Холдоми» заключили под стражу на два месяцаФото: Амурский спасательный центр МЧС России

Максим Кузнецов в интервью «КП» - Хабаровск» утверждал, что все проверки в лагере были проведены добросовестно, все необходимые требования безопасности были соблюдены. Более того, в одной из палаток, оказавшейся в эпицентре пожара, находился его родной сын. Также он открыто обвинил производителей палаток («Памир-30» и «Памир-10») в том, что материал не соответствовал заявленным характеристикам по пожарной безопасности. Именно из-за этого, по словам Максима Кузнецова, лагерь выгорел за считанные минуты дотла.