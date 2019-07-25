Производитель палаток, сгоревших в «Холдоми»: «Сотрудниками лагеря нарушены требования эксплуатации»

Причины возникновения пожара в детском палаточном лагере «Холдоми» - один из самых важных вопросов, стоящих сейчас перед следственными органами. Выдвигаются версии, проводятся экспертизы. Одним из аспектов, подлежащих проверке, является вопрос о горючести материала, из которого были изготовлены палатки. По мнению начальника лагеря Максима Кузнецова, именно материал послужил причиной тяжких травм у детей.

- Все сгоревшие палатки имели официальный сертификат негорючести, - рассказал Максим Кузнецов. - Это так называемые МЧС-овские палатки – «Памир-30», где жили дети, «Памир-10», где обитали вожатые. Мы купили их прямо на заводе-изготовителе в Санкт-Петербурге, причем это не дешевые палатки, они одни из самых дорогих с маркировкой МЧС. В прошлом году, когда мы проводили всероссийский форум «Амур», эти палатки нам рекомендовало приобрести правительство края. Мне лично на почту сбрасывали, какие конкретно палатки покупать с соответствующими пожарными сертификатами. В них написано, что они выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов.

ООО «НПФ-ОРТ» - поставщик установленных в «Холдоми» шатров с позицией Кузнецова не согласен.

В апреле 2018 года, на основании заключенного договора, в адрес компании «Флагман» (принадлежащей Виталию Бурлакову, владельцу туркомплекса «Холдоми» - прим. ред.) произведена поставка типовых каркасных палаток типа Памир-30 серийного выпуска в количестве 25 штук для участников Всероссийского молодежного форума «Амур-2018», - прокомментировала Дарья Клименкова, генеральный директор ООО «НПФ ОРТ». - Дополнительно покупателю были предоставлены сертификат соответствия на технические условия завода-изготовителя, экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, паспорт качества, руководство по эксплуатации, протоколы испытаний материала на разрывные характеристики и морозостойкость. Производство палаток не является лицензированным видом деятельности, не требует обязательной сертификации.

В официальном сообщении, размещенном на сайте компании, приводятся также выдержки из рекомендаций по эксплуатации палаток. Так, в частности, в качестве отопления производитель рекомендует использовать дровяные печи-буржуйки или тепловые пушки. Для этого в крыше палатки предусмотрены два забранных стальными листами дымоходных люка, в стенках - рукава для подключения тепловых пушек. При этом подчеркивается, что тепловые пушки, установленные снаружи палатки, являются более безопасным и, соответственно, приоритетным способом для их отопления.

- Сотрудниками детского лагеря, исходя из фотографий, опубликованных в СМИ, нарушены обязательные требования, установленные руководством по эксплуатации, а также инструкции по сборке и установке палаток. В частности, не были установлены 3 и 5 метровые веревочные оттяжки, которые обеспечивают безопасное расстояние между палатками, - подчеркнула Дарья Клименкова. - За несоблюдение правил эксплуатации производитель ответственности нести не может.

Напомним, в результате пожара в палаточном лагере «Холдоми» пострадали 12 человек, четверо детей погибли.