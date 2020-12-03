Суд по делу о гибели детей на Холдоми идет в Хабаровском крае

В Солнечном районе идет первое судебное заседание по делу о страшном пожаре в палаточном лагере на Холдоми. Напомним, что 23 июля 2019 года на базе пламя моментально охватило «негорючие» палатки - из 26 штук выгорели 20. Погибли четверо детей, 11 человек (шестеро детей и пятеро взрослых) получили ожоги и надышались дымом.

Процесс начался 3 ноября в 14:20 часов. Обвиняемые - начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности главка МЧС по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев, директор ООО «Экстрим Сервис» Виталий Бурлаков и глава лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов. Заседание открытое.

Эдуарду Новгородцеву вменяют статью «Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц». Максимальное наказание - до семи лет колонии. Виталия Бурлакова и Максима Кузнецова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Им может грозить наказание до десяти лет колонии.

Уголовное дело состоит из 75 томов, предстоит опросить более 100 человек. Потерпевшими признано более 20 человек, сообщили в прокуратуре Хабаровского края. Учитывая это, процесс будет долгим.

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ

В детском оздоровительном лагере в Солнечном районе отдыхали 189 подростков в возрасте от 10 до 16 лет. Детей поселили в палатки, в которых стояли обогреватели, что нарушает правила пожарной безопасности. В июле по ночам на «Холдоми» прохладно, поэтому, по версии следствия, ребятишки включали электроприборы, хотя в силу возраста не должны были быть к ним допущены.

Именно неполадки в работе тепловентиляторов и привели к трагедии. Погибли четверо детей, шестеро получили телесные повреждения различной степени тяжести. Инструкций по эвакуации людей во время пожара в лагере не было, от дыма персонал защититься никак не мог - не было средств индивидуальной защиты.

За несколько дней до страшного пожара лагерь проверял Эдуард Новгородцев. Сотрудник МЧС должен был провести противопожарные инструктажи и тренировки по эвакуации детей. На увеличение пожарной нагрузки и несоблюдение требований пожарной безопасности господин Новгородцев закрыл глаза и мер к их устранению не принял.

Напомним, пожар в детском лагере Холдоми вспыхнул в половине пятого утра 23 июля 2019 года. Погибли четверо детей. К 11-летней Соне Валовой утром должны были приехать родители, чтобы отпраздновать ее день рождения. Позднее в реанимации от ожогов скончались Вероника Стрыгина, Лиза Безрукова и Алексей Мартыненко, который пытался вытащить из полыхающей палатки своих друзей. Мальчик посмертно награжден Орденом Мужества. 1 октября 2020 года в Комсомольске-на-Амуре на месте захоронения троих погибших установили памятный мемориал.