Дата - 23 июля: в Хабаровском крае вспоминают трагедию в Холдоми

23 июля - самое время приспустить флаги. Именно в этот день год назад детский палаточный лагерь в Холдоми - уголок летнего рая для детишек посреди приамурской тайги - превратился в пылающий ад. Ночью палатки, в которых ночевали школьники и которые по всем ГОСТам должны были быть негорючими, вспыхнули, как порох, и лопались, как огненные шары, пылающий пластик тек рекой, - рассказывали очевидцы трагедии.

ЧЕТВЕРО

Буквально за несколько минут 20 из 26 палаток превратились в жаркие факелы. Не хочется представлять, что бы произошло, если бы перепуганные вожатые промедлили. К счастью, они не потеряли голову и успели вывести большую часть своих подопечных из опасной зоны. К сожалению, не всех.

Сегодня в Хабаровском крае вспоминают трагедию в ХолдомиФото: Социальные сети

На момент возгорания на территории лагеря находились 189 детей, 12 из них пострадали, четверо погибли. Первой скончалась 11-летняя Софья из Комсомольска-на-Амуре. Одиннадцать лет ей исполнилось в день смерти. Девочка получила ожоги, несовместимые с жизнью. Несмотря на все усилия врачей, вернуть к жизни ее не удалось. Троих: одиннадцатилетнего Алексея, тринадцатилетнюю Веронику и двенадцатилетнюю Елизавету удалось быстро доставить в реанимацию районной больницы.

Ожоги, полученные детьми, были страшными, но надежда еще теплилась. Думали перевезти детей в Хабаровск - вертолет медицины катастроф был готов доставить их сюда в любой момент, но раны были слишком опасными, состояние пациентов критическим, любое прикосновение ставило их на грань жизни и смерти, и врачи не решились на транспортировку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/721732" frameborder="0"></iframe> Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае.

Врачи не волшебники, хотя всем в тот момент хотелось верить в чудо. Его не случилось - спасти ни Алексея, ни Веронику, ни Елизавету не удалось. В Хабаровске у кинотеатра «Гигант» кто-то положил плюшевого зайца и цветы. Край скорбел.

Позднее одиннадцатилетний Алексей Мартыненко за героизм, проявленный во время пожара, был награжден орденом Мужества. Посмертно. В ту страшную ночь Леша проснулся от криков и едкого запаха дыма. Вместо того, чтобы в панике бежать, мальчик бросился в соседнюю палатку, спасать спящих там девчонок. Девочек он спас, но получил тяжелые ожоги, от которых вечером 23 июля умер в реанимации.

Сегодня в Хабаровском крае вспоминают трагедию в ХолдомиФото: Социальные сети

В голове с трудом укладывалось: как и почему в детском лагере, который должен был соответствовать самым жестким требованиям безопасности, пройти все проверки, произошло такое. Сергей Фургал, который тогда занимал пост губернатора Хабаровского края, выразил соболезнования родителям погибших и поручил разобраться в причинах трагедии.

НЕГОРЮЧИЕ ПАЛАТКИ

Впрочем, следственным органам и сотрудникам Госпожнадзора разрешение не требовалось - они работали на месте трагедии уже 23 июля.

- Ко мне подбежал охранник и сказал: «Тушить бесполезно». Все полыхало, - рассказал мне тогда по телефону Максим Кузнецов, начальник детского палаточного лагеря. - Сгорело очень быстро. Хорошо, что скорая помощь приехала даже раньше, чем пожарные.

По мнению начальника лагеря, именно «негорючий» материал, из которого были сделаны палатки, стал причиной, по которой дети получили ожоги, несовместимые с жизнью.

Сегодня в Хабаровском крае вспоминают трагедию в ХолдомиФото: Амурский спасательный центр МЧС России

- Все сгоревшие палатки имели официальный сертификат негорючести, - поделился Максим Кузнецов. - Это так называемые МЧС-овские палатки - «Памир -30», где жили дети, «Памир-10», где обитали вожатые. Мы купили их прямо на заводе-изготовителе в Санкт-Петербурге, причем это не дешевые палатки, они одни из самых дорогих с маркировкой МЧС. В прошлом году, когда мы проводили всероссийский форум «Амур», эти палатки нам рекомендовало приобрести правительство края. Мне лично на почту сбрасывали, какие конкретно палатки покупать, с соответствующими пожарными сертификатами. В них написано, что они выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов. К сожалению, оказалось, что это не так. У меня самого сын спал в палатке №17 рядом с эпицентром пожара, он выскочил в трусах, бросив все вещи, и не успел пятнадцать метров вместе с вожатым пробежать, как палатка надулась и пыхнула огнем, как гриб от ядерного взрыва. Столб огня поднялся на пятнадцать-двадцать метров. Практически все палатки таким образом сгорели. Если посмотреть сейчас пепелище, то следов от самих палаток нет - они все оплавились. Главная причина гибели детей в том, что палатки капали огнем, они просто не успели эвакуироваться. У детей, которых успели вывести, повреждений нет вообще. Мальчик, который находится в палатке с моим сыном, тоже сначала вышел на улицу, но вернулся. Палатка капала ему на голову, у него на голове как шлем образовался из этого материала. Это было страшно.

Сегодня в Хабаровском крае вспоминают трагедию в ХолдомиФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Это был последний мой разговор с директором, буквально через несколько часов его задержали следователи. Впрочем, у проверяющих вопросы возникли не только к палаткам.

ЛАГЕРЬ С НАРУШЕНИЯМИ

Следователи арестовали не только директора палаточного лагеря Максима Кузнецова, но и Виталия Бурлакова, учредителя и директора ООО «Экстрим Сервис», которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми», и Эдуарда Новгородцева, начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Первых двоих обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Эдуарда Новгородцева обвинили в халатности с такими же отягчающими обстоятельствами.

- Как полагает следствие, в июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил, что размещение детей в палаточном городке организовано с нарушением противопожарных норм. При этом подозреваемый не принял мер к тому, чтобы обязать руководство лагеря исправить допущенные нарушения. В свою очередь Бурлаков и Кузнецов не обеспечили надлежащее оказание услуг, связанных с организацией детского отдыха, - отметили в Главном следственном управлении СК России.

Сегодня в Хабаровском крае вспоминают трагедию в ХолдомиФото: Амурский спасательный центр МЧС России

Судебное разбирательство еще идет, сейчас всем его фигурантам сменили меру пресечения на домашний арест. В МЧС назвали предварительную причину, по которой загорелись палатки - это неисправная проводка.

Для того чтобы трагедия не повторилась, в ведомстве существенно ужесточили противопожарные правила для детских палаточных лагерей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/721931" frameborder="0"></iframe> Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...

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