2019-10-07T13:51:42+03:00
Общество

Первые итоги расследования пожара в «Холдоми» назвали в федеральном МЧС

По версии специалистов причиной возгорания могла стать неисправная проводка
Евгения МОЛОТОВА
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Первые итоги расследования пожара в «Холдоми» назвали в федеральном МЧС. Фото: социальные сети.Первые итоги расследования пожара в «Холдоми» назвали в федеральном МЧС. Фото: социальные сети.
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Пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края вспыхнул в ночь с 22 на 23 июля. В считанные минуты огонь уничтожил 20 из 26 палаток, в которых размещалось более двухсот детей. К счастью, большинство из них успели спастись, но четверо – погибли. Многочисленные проверки, нагрянувшие в лагерь, обнаружили нарушения в организации его деятельности. Выяснилось, что палаточный лагерь работал без разрешения, хотя у родителей сложилось однозначное впечатление, что организация входит в реестр детских оздоровительных лагерей, подписанный представителями нескольких ответственных министерств и ведомств.

Тогда в СМИ высказывались различные версии событий, приведших к возгоранию. В качестве причин называли неисправные обогреватели, нарушения техники безопасности при установке палаток и даже диверсию. Владелец, директор лагеря и сотрудник, ответственный за противопожарную безопасность были заключены под стражу. И вот, в федеральном МЧС назвали предварительные причины пожара в «Холдоми».

- Причиной пожара в лагере «Холдоми» стал аварийный режим работы электросетей, — заявил заместитель главы МЧС России, главный государственный инспектор России по пожарному надзору Игорь Кобзев на всероссийском селекторном совещании по итогам летнего отдыха детей в текущем году.

Переводя с казенного на русский – причина возгорания в неисправной проводке.

Свое мнение о Холдоми высказал 7 октября на пресс-конференции и губернатор региона Сергей Фургал.

- Самое главное, чему нужно научиться всем: это соблюдать закон, - подчеркнул глава региона. – По большей части не надо ничего придумывать. Все уже написано, надо только соблюдать требования закона. Что касается выводов, то пока идет следствие говорить о чем-либо пока рано. Но моя точка зрения, моя личная, такова, что требования закона в данном случае были нарушены.

Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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