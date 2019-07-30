В ночь пожара на «Холдоми» камеры наблюдения в лагере были отключены

Детский палаточный лагерь «Холдоми» загорелся в ночь с 22 на 23 июля. В результате пожара погибли четверо детей, общее число пострадавших достигло 12 человек. Деятельность лагеря приостановлена. Генеральный директор Виталий Бурлаков и начальник лагеря Максим Кузнецов задержаны. Официальной версии произошедшего до сих пор нет. Но есть альтернативные. Одну из них предложили друзья Виталия Бурлакова.

- Территория палаточного лагеря была оборудована камерами видеонаблюдения, - рассказывает Вячеслав Шпаков, представитель компании «Флагман» (так же, как и туркомплекс, принадлежавшей Бурлакову - прим. ред.) в Амурской области. - По имеющейся у нас информации, на территории лагеря их было установлено шесть. Но по непонятным причинам в ночь катастрофы все они были отключены от видеорегистратора. Сложно назвать это совпадением.

Почему палаточный лагерь «Холдоми» вспыхнул как спичка?Фото: Амурский спасательный центр МЧС России

Эту мысль развивает давний друг директора «Холдоми» Николай Игнатенко.

- Палатки стояли рядом с лесом, - размышляет он. - Что может быть проще, плеснуть на палатку бензина, чиркнуть спичкой и сигануть в лес. Горючая она, негорючая - займется тут же.

Версия, при которой пожар начался с тепловой пушки, на которой сушили белье, кажется нашим визави не выдерживающей критики.

- Подростки, отдыхавшие в лагере, говорят о тепловентиляторах типа «Ветерок», - утверждает Николай Игнатенко. - Там, в общем, и гореть нечему. У меня в гараже стоит такой отопитель, я ради эксперимента бросил на него мокрое полотенце. Прибор отключился практически сразу — сработал датчик температуры. Думаю, максимум, что могло бы с ним случиться при перегреве — сгорел бы предохранитель.

В этом мнении Шпаков и Игнатенко не одиноки. Возможность возгорания «Ветерков» вызывает сильные сомнения и у инспектора по безопасности Николая Свердлова.

Почему палаточный лагерь «Холдоми» вспыхнул как спичка?Фото: Амурский спасательный центр МЧС России

- Подобные конструкции, как правило, имеют защиту от перегрева, - говорит он. - В нагревателе есть спираль накаливания, и вентилятор, который ее обдувает. Так, собственно, и создается тепло. Если перекрыть входное отверстие, воздух начнет искать другие пути выхода. Перегретый воздух будет скапливаться внутри, температурный датчик сработает и вся система отключится. Даже если это были простейшие устройства без датчиков температур, они бы просто оплавились.

Безусловно, версия умышленного поджога имеет право на существование. Однако она оставляет без ответа целый ряд вопросов. Были ли соблюдены технические рекомендации при установке палаточного лагеря? Действительно ли видеокамеры, установленные по его периметру, были отключены? И самое главное: кому мог быть выгоден пожар в «Холдоми» и гибель детей?

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