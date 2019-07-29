Администрация детского лагеря в «Холдоми» опубликовала переписку с МЧС

Комментарий Алексея Денисова, заместителя директора ООО «Экстрим-сервис» по общим вопросам был размещен на официальном сайте компании 28 июля. В числе представленных сведений - официальные запросы в МЧС России и ответы на них. Переписка датируется 2018 - 2019 годами.

- Из этих документов следует, что, организовывая размещение палаток на территории лагеря и планируя проживание в них детей, администрация в установленном порядке извещала контролирующие органы, - отмечает Алексей Денисов. - А проверки и профилактические мероприятия в марте, мае и июле проводились органами противопожарного контроля и Роспотребнадзора на основе имеющейся информации о размещении детей в палатках на территории лагеря «Холдоми».

По словам Алексея Денисова, органы МЧС не только знали о наличии палаточного лагеря, но и проводили учения на его территории.

- Противопожарная тренировка проводилась в предыдущую смену 11 июля, в том числе по эвакуации в случае пожара именно в палаточном лагере, - подчеркивает он. - Инструктаж проводился с вожатыми.

Почему инспекторы МЧС, проводившие тренировку, тогда не закрыли лагерь? Ответ прост - для этого не было юридических оснований. Нормативная база, регламентирующая нормы противопожарной безопасности, в детских лагерях в России отсутствует. Сейчас МЧС России готовит такой документ. Однако и он будет иметь рекомендательный характер.

Напомним, в настоящий момент деятельность палаточного лагеря приостановлена. Директор «Экстрим Сервиса» и начальник палаточного лагеря заключены под стражу. Руководство готовит документы для сокращения персонала.