2019-07-29T04:28:10+03:00
Общество

Администрация детского лагеря в «Холдоми» опубликовала переписку с МЧС

По словам представителя компании, контрольно-ревизионные органы имели всю информацию о размещении на территории туркомплекса палаток и даже проводили там учения
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
По словам Алексея Денисова, органы МЧС не только знали о наличии палаточного лагеря, но и проводили учения на его территорииПо словам Алексея Денисова, органы МЧС не только знали о наличии палаточного лагеря, но и проводили учения на его территории
Изменить размер текста:

Комментарий Алексея Денисова, заместителя директора ООО «Экстрим-сервис» по общим вопросам был размещен на официальном сайте компании 28 июля. В числе представленных сведений - официальные запросы в МЧС России и ответы на них. Переписка датируется 2018 - 2019 годами.

- Из этих документов следует, что, организовывая размещение палаток на территории лагеря и планируя проживание в них детей, администрация в установленном порядке извещала контролирующие органы, - отмечает Алексей Денисов. - А проверки и профилактические мероприятия в марте, мае и июле проводились органами противопожарного контроля и Роспотребнадзора на основе имеющейся информации о размещении детей в палатках на территории лагеря «Холдоми».

По словам Алексея Денисова, органы МЧС не только знали о наличии палаточного лагеря, но и проводили учения на его территории.

- Противопожарная тренировка проводилась в предыдущую смену 11 июля, в том числе по эвакуации в случае пожара именно в палаточном лагере, - подчеркивает он. - Инструктаж проводился с вожатыми.

Почему инспекторы МЧС, проводившие тренировку, тогда не закрыли лагерь? Ответ прост - для этого не было юридических оснований. Нормативная база, регламентирующая нормы противопожарной безопасности, в детских лагерях в России отсутствует. Сейчас МЧС России готовит такой документ. Однако и он будет иметь рекомендательный характер.

Напомним, в настоящий момент деятельность палаточного лагеря приостановлена. Директор «Экстрим Сервиса» и начальник палаточного лагеря заключены под стражу. Руководство готовит документы для сокращения персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Пожар в палаточном лагере на "Холдоми" в Хабаровском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Бандиты в Минводах меняли детей на бронежилеты и автоматы: Как реальные подвиги спецназа становились сюжетами кинобоевиков
Управление «А» центра спецназначения ФСБ отмечает 45 лет. С легендарным бывшим командиром «Альфы» Геннадием Зайцевым мы поговорили о том, чем фильмы отличаются от жизни
Новости 24
В Хабаровском крае началась реконструкция стадиона «Авангард»
Штормовое предупреждение: 29-30 июля Биробиджан накроют сильные ливни с грозами
На развитие сельхозкооперации в Хабаровском крае уже потратили 15 миллионов рублей с 2017 года
Два ребенка, пострадавших при пожаре в «Холдоми», проходят лечение в Хабаровском крае
Усача и шелкопряда изгоняют из лесов в Хабаровском крае феромонами
«Электрических» должников в Хабаровском крае ищут по номеру автомобиля
Четыре дома в Хабаровске остались без горячей воды 29 июля
Пожилой хабаровчанин «обстрелял» играющую девочку твердым пластилином
У отдыхающих на диких пляжах в Хабаровском крае пытаются разбудить инстинкт самосохранения
Зашел в воду и пропал: в Хабаровском крае ищут молодого парня
Двух беременных эвакуировали санрейсом из отдаленных поселков в Хабаровск
Погода в Хабаровске на 29 июля 2019 года: до +29, сильный дождь
Уровень воды в Хабаровске 29 июля 2019 года: вода продолжает подниматься
Огненный трансформатор в ЕАО чуть не уничтожил жилой частный дом
Ушла из чужой квартиры с телевизором под мышкой жительница Хабаровского края
Лучший лесной пожарный представит Хабаровский край в Москве
Стиральная машинка чуть не стала жертвой разбирательств с должницей в Хабаровском крае
Памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, восстановят в Хабаровском крае
Главе МЧС показали, насколько в Хабаровском крае готовы к паводкам
В Хабаровске проверят факт стрельбы по играющей девочке