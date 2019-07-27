Руководство «Холдоми» заявило, что пока не может выплачивать компенсации пострадавшим при пожаре

СЕГОДНЯ 09:36 2019-07-27T09:36:06+03:00

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В Хабаровском крае деятельность компании «Холдоми» приостановлена из-за пожара в палаточном лагере, где погибли четыре ребенка в возрасте от 11 до 13 лет. Ее директор и владелец Виталий Бурлаков на две месяца отправлен в изолятор временного содержания. В связи с тем, что руководителя нет на месте, компания пока не может выплатить компенсации пострадавшим. Такая информация появилась на официальном сайте компании.

- Возврат средств за приобретенные путевки, в том числе за несостоявшуюся смену, мы по-прежнему обеспечиваем, - сообщил Алексей Денисов, заместитель директора ООО «Экстрим-Сервис» по общим вопросам. – К вопросу о компенсациях. К сожалению, пока руководство арестовано – мы парализованы и не можем начать процесс организации помощи. Это чисто процессуальные сложности, нам нужны подписи и резолюции на официальные документы и запросы.

Заместитель директор также заявил о предстоящем массовом сокращении сотрудников. Работа комплекса приостановлена на неопределенное время, а значит не будет денег на зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU