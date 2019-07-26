2019-07-26T10:50:47+03:00
Происшествия

Дети, пострадавшие при пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» идут на поправку

В Хабаровском стационаре пока остаются на лечении двое ребят, отравившихся угарным газом
Евгения МОЛОТОВА
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Дети, пострадавшие при пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» идут на поправкуДети, пострадавшие при пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» идут на поправкуФото: Амурский спасательный центр МЧС России
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По сообщению краевого правительства в настоящее время на лечении находятся шестеро детей. Двое из них лечатся амбулаторно по месту жительства, еще двое 25 и 26 июля покинули стационар. Состояние их удовлетворительно. Еще двое пока нуждаются в стационарном лечении. Они остаются в хабаровской детской краевой клинической больнице им. А.К. Пиотровича.

- Состояние детей удовлетворительное, с ними работают психологи. В начале следующей недели оба планируются к выписке домой или, по согласованию с родителями, они будут переведены в санаторий «Амурский», - рассказали в лечебном учреждении.

- Амбулаторной службой проводится осмотр всех детей, находившихся на месте происшествия, - говорится в комментарии пресс-службы правительства Хабаровского края.

Кроме того, амбулаторной службой проводится осмотр всех детей, находившихся на месте происшествия. Всего из 185 детей, осмотрены 138. Из них в Солнечном районе -13, пять в Амурском, двое в Комсомольском, двое в Ульчском т 119 в Комсомольске-на-Амуре. Ведется работа по осмотру остальных детей.

- Всем родителям осмотренных детей предложена реабилитация КГБУЗ «Детский клинический центр медицинской реабилитации «Амурский», подчеркнули в пресс-службе правительства. - В начале следующей неделе двое юных комсомольчан поступят на реабилитацию. Получено предварительное согласие родителей на реабилитацию еще пятерых.

Напомним, трагедия в Холдоми унесла жизни четверых детей. Завтра в Комсомольске простятся с последним из погибших, Алексеем Мартыненко. Мальчику, вернувшемуся чтобы спасти девочек из соседней палатки предлагают присвоить звание героя России. Инициативу граждан поддержал и губернатор региона Сергей Фургал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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