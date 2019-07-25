2019-07-25T12:05:23+03:00
Происшествия

Суд в Хабаровске выбирает меру пресечения задержанным после пожара в «Холдоми»

Правоохранители работают с тремя подозреваемыми
Александр ШТААЛЬ
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Суд в Хабаровске выбирает меру пресечения для задержанных после пожара в «Холдоми»Суд в Хабаровске выбирает меру пресечения для задержанных после пожара в «Холдоми»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае продолжается расследование по факту пожара в палаточном лагере «Холдоми». В ночь с 22 на 23 июля он полностью выгорел. В результате происшествия погибли четыре ребенка – одиннадцатилетняя девочка во время пожара и еще трое детей после в больнице. Напомним, двух детей похоронили сегодня, 25 июля, погребение еще двух пройдет 26 и 27 июля.

На сегодняшний день двум мужчинам предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Среди фигурантов директор детского палаточного лагеря Максим Кузнецов и хозяина комплекса «Холдоми», директор ООО «ЭкстримСервис» Виталий Бурлаков. Также вчера, 24 июля стало известно о задержании Эдуарда Новгородцева, начальника отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как сообщили в Солнечном районном суде, на данный момент решают вопрос о мере пресечения для подозреваемых. Пока прошло одно заседание, судья находится в совещательной комнате, вердикт еще не вынесли. Ситуацию с каждым фигурантом будут рассматривать отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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