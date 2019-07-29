2019-07-29T11:48:09+03:00
Происшествия

Из-за пожара в «Холдоми» в Хабаровском крае отстранили от должности замминистра образования и науки

Кадровое решение в отношении Александра Короля будет принято по окончании внутренней проверки, инициированной губернатором
Ксения ТУРТЫГИНА
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Из-за пожара в «Холдоми» в Хабаровском крае отстранили от должности замминистра образования и наукиИз-за пожара в «Холдоми» в Хабаровском крае отстранили от должности замминистра образования и наукиФото: Амурский спасательный центр МЧС России
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После пожара в детском палаточном лагере «Холдоми» в правительстве Хабаровского края началась внутренняя проверка.

- Проверку инициировал губернатор Сергей Фургал, до ее окончания заместитель министра образования и науки Хабаровского края Александр Король временно отстранен от должности, - сообщила Надежда Томченко, пресс-секретарь губернатора.

Останется ли Александр Король в замминистерском кресле или нет, зависит от итогов проверки.

Почему заместитель отстранен от должности, а не сама министр образования и науки Алла Кузнецова? Дело в том, что именно Александр Король, будучи исполняющим обязанности министра образования и науки края, поставил свою подпись на злополучном Реестре организаций отдыха и оздоровления «Холдоми».

Чтобы попасть в Реестр детских оздоровительных лагерей, нужно было пройти несколько инстанций. Фото: из соцсетей

Чтобы попасть в Реестр детских оздоровительных лагерей, нужно было пройти несколько инстанций. Фото: из соцсетей

Напомним, глубокой ночью 23 июля в детском палаточном лагере, расположенным на туристической базе «Холдоми» вспыхнул пожар. Сгорели 20 палаток из 26. На месте погибла одиннадцатилетняя Софья В., еще трое детей – Елизавета А., 12 лет, Вероника С., 13 лет, Алексей М., 11 лет – скончались от обширных ожогов в реанимации вечером того же дня.

Были возбуждены уголовные дела: по факту гибели детей, по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, а также по статье «Халатность». Арестованы три фигуранта: директор и владелец базы «Холдоми» Виталий Бурлаков, директор детского оздоровительного лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов и сотрудник МЧС, проводивший в июле 2019 года учения в лагере, Эдуард Новгородцев.

Чтобы попасть в Реестр детских оздоровительных лагерей, нужно было пройти несколько инстанций. Фото: из соцсетей Фото: Правительство Хабаровского края

Чтобы попасть в Реестр детских оздоровительных лагерей, нужно было пройти несколько инстанций. Фото: из соцсетейФото: Правительство Хабаровского края

Официально причина пожара до сих пор не названа. Самая вероятная версия – проблемы с обогревателем. «Холдоми» расположен в горах, где по ночам довольно прохладно, а в ту страшную ночь температура воздуха была +15 +16 градусов. Однако это пока лишь слухи.

Лагерь закрыт, персонал компания-владелец будет сокращать. Заместитель директора турбазы Алексей Денисов заявил, что вожатые и другие сотрудники получают угрозы в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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