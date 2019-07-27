Хабаровский край прощается с мальчиком, погибшим при пожаре в лагере «Холдоми»

Сегодня, 27 июля, в Комсомольске-на-Амуре хоронят Алексея М., 2008 года рождения. Леша, как еще почти две сотни детей, приехал отдыхать в палаточный лагерь на туристическом комплексе «Холдоми». Это была третья смена в лагере. Для Леши она стала последней.

Детские летние смены были тематическими. Третью назвали «Хоббитские игры», собрали самых ярких, творческих, умных ребятишек. Обещали игры по известному роману Толкиена «Властелин колец». Лагерь должен был стать Средиземьем, где живут гномы, эльфы, маги и люди. Они должны были отправиться в Путешествие на поиски кольца Всевластия. На долгом пути их ожидали сражения, тайны, встречи с Добром и Злом.

Смена оборвалась, едва начавшись. Поздней ночью 23 июля в лагерь пришло Зло, обрушило на него огонь, забрало жизни Софьи, Вероники, Елизаветы, Леши и навсегда изменило жизни тех, кто выжил.

По словам очевидцев, Алексей, вскочив с постели, не побежал подальше от пожара – он бросился в соседнюю палатку, будить и выводить других детей. Мальчик получил сильнейшие ожоги. Его, как и еще трех девочек, перевезли в реанимацию. Врачи боролись за жизни подростков, но Зло оказалось сильнее. К вечеру 23 июля все трое ребятишек скончались в больнице.

Сейчас идет расследование причин пожара, ищут виновных и, конечно же, найдут. Но каким бы ни было наказание, детей не вернешь.