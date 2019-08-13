Алексей Мартыненко, погибший при пожаре в детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, посмертно награжден орденом Мужества

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении одиннадцатилетнего Алексея Мартыненко орденом Мужества посмертно, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

«За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», сказано в указе. Леша в полной мере проявил эти качества в ту страшную ночь на «Холдоми».

Напомним, пожар в детском палаточном лагере на турбазе «Холдоми» начался около трех часов ночи 23 июля. Загорелось резко и страшно, по словам очевидцев, палатки охватило огнем в считанные минуты. Леша проснулся от криков и едкого запаха дыма. Вместо того, чтобы в панике бежать подальше, мальчик бросился в соседнюю палатку, спасать спящих там девчонок. Девочек он спас, но получил тяжелые ожоги, от которых вечером 23 июля умер в реанимации. Пожар унес жизни еще трех детей – одиннадцатилетней Софьи, двенадцатилетней Елизаветы, тринадцатилетней Вероники.

Алексей Мартыненко, погибший при пожаре в детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, посмертно награжден орденом МужестваФото: Амурский спасательный центр МЧС России

Когда стали известны подробности пожара, комсомольчане создали электронную петицию, в которой просили представить Алексея Мартыненко к награде. Петицию поддержал и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Алексей учился в пятом класса лицея №1 Комсомольска-на-Амуре. Все, кто знали мальчика, не удивлены его поступком: Леша всегда выделялся своим обостренным чувством справедливости, защищал тех, кто слабее, был настоящим лидером в классе.

По факту пожара в детском лагере на «Холдоми» были возбуждены уголовные дела – по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» и по статье «Халатность». Арестованы и находятся за решеткой на время следствия три человека: генеральный директор туркомплекса «Холдоми» Виталий Бурлаков, директор палаточного детского оздоровительного лагеря «Холдоми» Максим Кузнецов и Эдуард Новгородцев, начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Хабаровскому краю.