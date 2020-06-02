2020-06-02T06:41:34+03:00
Общество

Не так, как в Холдоми: в Хабаровском крае озвучили новые противопожарные правила для детских палаточных лагерей

Изменения вступили в силу в начале мая этого года [фото, видео]
Борис КОКУРИН
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Не так как в Холдоми: в Хабаровском крае озвучили новые противопожарные правила для детских палаточных лагерейНе так как в Холдоми: в Хабаровском крае озвучили новые противопожарные правила для детских палаточных лагерейФото: Правительство Хабаровского края
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Пожар в детском палаточном лагере в Холдоми, в котором погибли четыре ребенка, не только ужаснул всю страну, но и стал толчком к изменению правил противопожарного режима в подобных лагерях.

Напомним, что в ночь с 22 на 23 июля в детском оздоровительном лагере в Холдоми под Комсомольском-на-Амуре огонь в считанные минуты уничтожил палаточный лагерь, в котором находились дети и их вожатые. Пожарным потребовалось всего 10 минут для того, чтобы прибыть на место происшествия, но когда они приехали, тушить, по большому счету, было уже нечего - сгорели 20 палаток из 26.

Не так как в Холдоми: в Хабаровском крае озвучили новые противопожарные правила для детских палаточных лагерей Фото: Социальные сети

Не так как в Холдоми: в Хабаровском крае озвучили новые противопожарные правила для детских палаточных лагерейФото: Социальные сети

Четыре ребенка скончались, остальные спаслись только благодаря героизму вожатых. Возгорание возникло в одной палатке, и огонь в мгновение ока перекинулся на другие сооружения, в которых спали школьники. Палатки, как рассказывают очевидцы, горели как порох, капая расплавленным пластиком на людей. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электросетей.

Для того чтобы эта и подобные ей трагедии не повторились, в МЧС внесли изменения в действующие тогда правила противопожарного режима, в апреле этого года они были утверждены правительством, а 5 мая вступили в силу.

Не так как в Холдоми: в Хабаровском крае озвучили новые противопожарные правила для детских палаточных лагерей Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Не так как в Холдоми: в Хабаровском крае озвучили новые противопожарные правила для детских палаточных лагерейФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Как отметили в ведомстве, новые требования распространяются на организации отдыха детей и их оздоровления - детские лагеря палаточного типа, где размещение детей осуществляется в палатках и иных некапитальных строениях.

- В установленных правилах противопожарного режима предусмотрено, в частности, что территория детского палаточного лагеря должна быть очищена от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов. Также она должна быть освещена в ночное время, - рассказал Владимир Решетов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В палатках, предназначенных для проживания детей, устанавливается запрет на применение открытого огня, а также хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пиротехники.

Самое главное - теперь категорически запрещено прокладывать в палатках любые электрические сети, даже если они будут идти снаружи сооружения. Мало того - прокладка проводки не допускается и рядом с палатками.

Кроме того, теперь палатки можно будет устанавливать группами с одновременным проживанием не более 45 человек. Расстояние между группами палаток должно быть не менее 15 метров, это же касается и расстояния до других зданий и сооружений в лагере.

Если в палатке живет больше 10 детей, то в ней обязательно надо будет устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели. В каждой группе палаток должны быть не менее двух огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара 4А.

- Кроме этого прописаны требования к размещению кроватей, установке системы оповещения людей о пожаре, информационных стендов о соблюдении настоящих правил, проведению противопожарного инструктажа детей при заезде в лагерь, - отмечают в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В Хабаровском крае озвучили новые противопожарные правила для детских палаточных лагерей.ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ИСТОЧНИК KP.RU

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