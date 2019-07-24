2019-07-24T06:17:21+03:00
Общество

В храмах Хабаровской епархии поминают детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в «Холдоми»

С сегодняшнего дня в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур по четырем подросткам – трем девочкам и мальчику
Ксения ТУРТЫГИНА
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В храмах Хабаровской епархии поминают детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в «Холдоми»В храмах Хабаровской епархии поминают детей, погибших при пожаре в палаточном лагере в «Холдоми»Фото: Евгений КУЦ
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В связи с трагедией в детском оздоровительном лагере «Холдоми» губернатор Хабаровского края объявил трехдневный траур – с 24 по 26 июля. В эти дни будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Хабаровчане несут цветы и игрушки к кинотеатру «Гигант».

В храмах Хабаровской епархии утром 24 июля на литургиях поминали усопших детей, молились о здравии пострадавших, о родителях и родственниках ребят, погибших и пострадавших в пожаре.

- В течение сорока дней во всех храмах епархии будут молиться об усопших, - сообщила руководитель пресс-службы Хабаровской епархии Юлия Шутова. – Вопрос о централизованной панихиде сейчас решается. То, что она будет, несомненно – многие люди хотят помолиться за погибших детей и их близких. Скорее всего, панихида пройдет в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Напомним, глубокой ночью 23 июля в детском палаточном лагере на туристической базе «Холдоми» (Солнечный район Хабаровского края) начался пожар. За считанные минуты сгорели двадцать из двадцати шести палаток. В пожаре погибла одиннадцатилетняя девочка, еще троих детей – двух девочек и десятилетнего мальчика – доставили в крайне тяжелом состоянии в реанимацию больницы поселка Солнечный. К вечеру 23 июля все трое детей скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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