Вой из-под земли: собака оказалась в смертельной ловушке в Комсомольске

Хозяйка не находила себе места от волнения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Комсомольска гуляла со своей собакой Дейзи. Обычный день едва не превратился в жуткую трагедию. На глазах своей владелицы животное провалилось в открытый люк, в котором нашли кучи арматуры, торчащей вверх.

Женщина позвонила в МЧС. На место сразу же отправились спасатели. Они услышали, как жалобно скулит собака. Она упала в очень узкий колодец, на всем его протяжении были острые куски железа, битое стекло, а также разный мусор, который внутрь скидывали люди.

- Жительница города объяснила спасателям, что животное отбежало от нее немного в сторону и сразу пропало в валившем из люка пару. На улице стояло -40 градусов мороза. Первым делом сотрудники отвели хозяйку в теплую машину и налили ей горячего чая, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Когда женщину удалось успокоить и обнадежить, спасатели принялись вызволять Дейзи из беды. Оказалось, что это не маленькая собачка, она весит 20 килограммов, поэтому в колодце для нее совсем не было места. Животное жалось по углам и отчаянно скулило. Сотрудники приняли нестандартное решение: один из них должен отправиться вниз. Мужчина на альпинистском снаряжении смог добраться до дна колодца.

- Собака испугалась незнакомца и начала рычать. Потребовалось несколько попыток, чтобы разместить Дейзи в спасательную косынку. Чтобы она не укусила своих спасителей, ее накрыли сверху тканью.

Очень медленно Дейзи подняли наружу. Осложнял операцию сильный пар, из-за которого мужчинам пришлось работать практически вслепую. В конце концов собака выбралась из западни и сразу же бросилась к хозяйке. К счастью, животное не получило никаких травм. Благодарная владелица забрала Дейзи домой. Ее жизни больше ничего не угрожает.

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