Третий фестиваль театров Дальнего Востока: темы сегодняшнего дня

Олонхо. Фото: Александр Белов.

Третий фестиваль театров Дальнего Востока запомнился нам не только яркими спектаклями, интересными лекциями, мастер-классами и сильной, живой энергетикой, которая исходила от всех участников. Это крупное событие в культурной жизни Дальнего Востока затронуло многие важные, непростые темы, о которых сегодня стоит говорить.

Театр молодежи из Владивостока на фестиваль привез спектакль «Лес» Александра Островского в постановке Александра Огарева.

Лес. Фото: Александр Белов.

- Это, пожалуй, моя самая любимая работа в нашем театре, - рассказала актриса Алена Устюжина. - История о двух актерах, Счастливцеве и Несчастливцеве, которые ищут работу и с горечью рассуждают о вырождении искусства театра. Диалог трагического и комического. Диалог жизни и искусства как жанр нашего спектакля.

В своей инсценировке пьесы Островского режиссер убрал некоторых персонажей, можно сказать, что переставил акценты, и текст получил иные смыслы.

- На фестивале мы играли на сцене театра драмы, там всегда очень гостеприимны к участникам, - добавила Алена. - Я почувствовала, как эмоционально зритель сопереживал происходящему на сцене. Считаю, что наш актерский ансамбль очень слаженный, каждый находится на своем месте. И рада, что театральные критики назвали постановку «несомненной удачей театра». Уже второй раз участвую в фестивале. Хорошо, что он пережил сложные ковидные времена, развивается дальше, у нас есть возможность увидеть много спектаклей очень хорошего уровня. А в этот раз огромное эстетическое удовольствие и «пищу для размышлений» мне доставил спектакль гостей фестиваля РАМТ «Сын».

Сын. Фото: Александр Белов.

Спектакль режиссера Юрия Бутусова «Сын» по современной пьесе французского драматурга Флориана Зеллера о том, как в вынужденных компромиссах, в необходимости соглашаться с тем, с чем не хочется мириться, человек разрушает свою природу, веру в то, что Шекспир назвал «квинтэссенцией всего живущего».

Как говорит сам режиссер, идеализм, неприятие несправедливости в человеке невозможно уничтожить. Бутусов показал историю несчастной подростковой любви как историю сломанных кукол, масок, какими видит персонажей действия (мать, отца, новую жену) сын.

Это рассказ о том, как порою даже любящие люди могут не слышать друг друга. Когда у каждого есть своя правда, есть добрые намерения, но тем не менее все шаги приводят к катастрофе. И стоит задуматься - есть ли у героев шанс на счастье?

Сахалинский Международный театральный центр имени А. П. Чехова представил спектакль «Атилла» по пьесе Евгения Замятина.

Атилла. Фото: Александр Белов.

В 1927 году эта пьеса была запрещена, а сам автор был заклеймен как «буржуазный трибун» и покинул страну. Спустя почти сто лет пьеса в постановке режиссера Петра Шерешевского снова вернулась на театральную сцену.

Эпоха падения Римской Империи. Римляне и гунны. Запад и Восток. Параллели между историей V века и историей нашего времени, происходящей на наших глазах.

На сцене два страшных образа - боевики и представители власти. Мы видим, как замятинские римляне превращаются в телевизионную группу, попавшую в плен к боевикам. И понимаем, как СМИ формируют сегодняшнюю реальность. Все транслируется на экран, каждое действие, нет ничего сокровенного. И практически все образы вызывают отторжение. Не только Атилла и его армия. И красотка-журналистка (Алиса Медведева), и сенатор Максимин, посол Восточного Рима (Сергей Максимчук), и Марулл, римский поэт, он же оператор (Константин Вогачев).

Прием трансляции на экран еще и очень точно работает на медиатехнологии современной войны. Сцена битвы, когда Атилла в наркотическом дурмане играет фигурками на столе, как на поле битвы, на самом деле выглядит как бред наркомана, для которого это все не живые люди. Любая война, которую мы наблюдаем, выглядит бредом.

Образ великого вождя Атиллы, владыки Скифии, воплотил в постановке актер и художественный руководитель Чехов-центра Александр Агеев. В его исполнении Атилла не кажется нам лишь зверем, потерявшим все человеческое, это вполне реальный человек. Мы видим и его силу, и его слабости. Детские игры, которыми он самозабвенно увлечен. Но все без перебора. И это не одна краска.

Стоит сказать, что все актеры в этом спектакле работают очень энергично, чисто, честно и интересно.

В спектакле вообще много сильных моментов. Например, сцена, когда жестокий вождь гуннов перелистывает свой семейный альбом, погружаясь в воспоминания детства. И кажется, что невозможно представить, как этот маленький милый мальчик на фото сможет оставить столь страшный и кровавый след в истории цивилизации.

Критик, театровед Наталья Шеинян, отметила, что пьеса Замятина, написанная в начале прошлого века, сегодня очень актуальна. А проблема современной драматургии зачастую в том, что она оторвана от того, чем живет общество.

- Кто в наше время разговаривает на подобные темы со зрителем? - говорит Наталья. - Задает прямые вопросы? Но нам еще предстоит понять - какую степень публицистичности, откровения сможет выдержать сегодня сцена.

Корея. Фото: Александр Белов.

Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева привез спектакль «КОRЕЯ_03», который создан в жанре «вербатим» и состоит из реальных историй бурятских нелегалов, которые жили и работали в Корее в разные периоды последних двух десятилетий.

На сцене разворачиваются непростые человеческие истории. Мы видим сюжеты о дружбе, о любви, о связи с Родиной. О том, как важно нам всем сегодня понять свои взаимоотношения с ней. Как просто ее любить, если она хорошая, и все в порядке. А что, если нет?

Уезжая на заработки в Корею, кто-то хочет закрыть долги, кто-то бежит от безвыходности и нищеты, а кто-то - в надежде устроить свою личную жизнь.

Спектакль прошел на бурятском языке с синхронным переводом в формате видеотрансляции, поскольку на фестиваль приехал, к сожалению, только женский состав труппы.

Театральный критик Глеб Ситковский заметил, что мастерство режиссера Сойжин Жамбаловой заметно выросло за последние время:

- В спектакле стремительно меняются планы. Он получился очень цельный. Актеры работают предельно искренне. К тому же интересно и цветовое решение - розовые акценты. Это одновременно и корейская «няшность», и мечты героев, которые разбиваются в чужой стране.

Бурятский театр отличается сильной связью с традицией. Мы видим это в живом самоощущении самих себя героями спектакля, в их органичности, пластичности, музыкальности… Но ему не чужда и современная социальная проблематика общества. Так, три бабушки на сцене, в халатах с изображениями иконок социальных сетей, воплощают голос народа. Эти персонажи прошивают весь спектакль, держат его и дают оценку внутри действия.

И общий жест в конце спектакля, когда герои все же снимают с себя искусственные парики K-pop, работает как сознательная установка на самосохранение своего национального духа.

Мой друг уехал в Магадан. Фото: Александр Белов.

Магаданский государственный музыкальный и драматический театр представил спектакль в формате документального концерта «Мой друг уехал в Магадан».

На сцене эпоха «оттепели». Воспоминания магаданцев, живших и работавших в 60-х на Колыме, о реальном событии, когда в Магадан в 1968 году спонтанно прилетел Владимир Высоцкий.

- Наш театр приехал на фестиваль в третий раз, - рассказал актер театра Александр Тарасюк. - Мы уже привозили спектакли «На краю света», моноспектакль «Семья Иванова», а в этот раз «Мой друг уехал в Магадан». Это идея режиссера Радиона Букаева и драматурга Дмитрия Егорова. Документальный спектакль, который создан из интервью. Честно говоря, когда мы только прочитали материал, я был в некотором шоке, потому что показалось, что практически нет взаимодействия друг с другом. Я работал в роли комсомольца. Доклады, доклады… Но нет. Герой на самом деле переживает все, что там происходит. И я принял этот спектакль, теперь с удовольствием работаю в нем.

В спектакле звучат песни Юрия Визбора, Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Муслима Магомаева. Он наполнен ностальгией, легкой тоской и романтикой приехавших на берег Охотского моря в поисках новой жизни.

Олонхо. Фото: Александр Белов.

- А если говорить о себе как зрителе, то на фестивале я был поражен спектаклем по мотивам якутского эпоса «Олонхо. Метаморфозы» инклюзивного театра «Алгыс», - добавил Александр. - Когда я попал на этот спектакль и услышал якутскую речь без перевода, то сначала был несколько выбит из седла. Также не совсем понимал, как мне оценивать работу ребят, которые действуют в рамках своих особых психофизических способностей и возможностей выражения. Но спустя пятнадцать минут после начала действия понял, что и перевода не надо. И я на самом деле понимаю, о чем они говорят, что делают, как живут, как им трудно. У меня даже сейчас идут мурашки по коже. Я остался поражен и восхищен этим спектаклем. Ребята горят работой, даже если кто-то не говорит или не двигается, но в их глазах читается эта удивительная история. В их глазах жизнь. И мы должны сегодня учиться у них этой жизни и силе.

Олонхо. Фото: Александр Белов.

Действительно, многие темы спектаклей прозвучали острее, и мы увидели в них новые смыслы в контексте сегодняшних реалий.

Фестиваль сумел создать хорошую почву для размышлений, поднял важные вопросы. Своей обширной и увлекательной программой привлек зрителя, который становился не просто свидетелем театральной игры, а был вовлечен в настоящий живой диалог.

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