Разорвало плечо и переломало кость: руку работника бетонного завода в ЕАО зажевало в конвейере

Работник завода попросил прокуратуру разобраться с возмещением морального вреда Фото: Евгения ГУСЕВА

На асфальтобетонном заводе в Еврейской автономии произошел страшный инцидент. Один из работников пострадал прямо во время рабочего процесса - его рука попала в тиски между лентой и барабаном конвейера на заводе. В итоге плечо и предплечье мужчины оказались порванными, а отросток локтевой кости сломан. Ему пришлось оставить работу, мотаться по больницам и лечиться почти три месяца, мужчина испытывал жуткие боли и страдал, а его начальство при этом не оказало никакой поддержки.

ЧП на заводе произошло еще в сентябре прошлого года. Работника возмутило отношение руководства к произошедшему. Потому что по факту его трудовые права были нарушены, он пострадал от несчастного случая на производстве, при этом заранее его никто не проинструктировал по технике безопасности, не провел обучение и просто так допустил к работе.

После долгого лечения, после физических и нравственных мук, после того как мужчина утратил трудоспособность из-за этой травмы, он, вероятно, рассчитывал на моральную компенсацию от предприятия. Однако ничего в итоге так и не получил и пошел в прокуратуру с заявлением.

Он попросил прокуратуру помочь обеспечить судебную защиту его прав, ведомство обратилось в суд и потребовало взыскать с работодателя компенсацию за моральный вред работнику. Как показала проверка, тот несчастный случай на заводе выглядел следующим образом: 12 сентября работник был на заводе, работал на конвейере - он подавал песок. В один момент ему потребовалось очистить решетку перед бункером от мусора, что он и начал делать лопатой. Вдруг черенок лопаты надломился, и вся правая рука мужчины оказалась в тисках между лентой конвейера и барабаном, ее попросту зажевало.

- В результате происшествия мужчина получил травмы в виде рваной раны правого плеча и предплечья, перелома шиловидного отростка локтевой кости, повлекшие тяжкий вред его здоровью. Заявитель свыше трех месяцев проходил лечение в учреждениях здравоохранения города Хабаровска и города Биробиджана. В результате мужчина утратил трудоспособность, а также испытывал физические и нравственные страдания, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Начальство на ситуацию не отреагировало, но теперь с этим будет разбираться суд. Вероятно, работнику возместят нанесенный ущерб, только в денежном эквиваленте. Сейчас же руководство завода уже привлечено к ответственности за нарушение трудового законодательства госинспекцией труда ЕАО - оно получило предупреждение и заплатит штраф в 55 тысяч рублей.

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