Всю ночь пролежал в баре и умер: на Сахалине полицейский шокером пытался реанимировать мужчину, который потерял сознание

Мужчина пытался сесть на стул и упал на пол Фото: Олег ЗОЛОТО

В Аниве празднования дня рождения закончилось трагедией. 40-летний К. потерял сознание прямо в баре. Никто мужчине не помог, а прибывший наряд полиции лишь махнул на него рукой и на прощание один из сотрудников ударил электрошокером.

РАЗРЯД

Дело было в одном из баров Анивы, куда К. пришел уже выпивший. Один он был или с друзьями - доподлинно неизвестно. Мужчина пытался сесть на стул и упал на пол. Сахалинец долго не поднимался, сотрудники заведения не смогли понять, что произошло, и вызвали полицию. Почему не позвонили еще и в скорую - не ясно.

Наряд не смог привести К. в чувство ни разговорами, ни тормошением. Один из полицейских решил «оживить» мужчину разрядом тока. По предварительным данным, сотрудник трижды ударил сахалинца шокером. Реакции не последовало, и наряд просто уехал. Даже после этого персонал бара не вызвал врачей, хотя было очевидно: такое состояние - не есть норма даже для выпившего человека.

Всю ночь мужчина пролежал на полу бара. Только утром его забрали врачи и отвезли в больницу. Оказалось, что К. потерял сознание, когда упал со стула. Медики оказали сахалинцу всю необходимую помощь, но было уже поздно - он скончался. Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма.

РЕАКЦИЯ

- По факту смерти мужчины заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Сахалинской области. - По факту необоснованного применения специального средства к гражданину в отношении сотрудника ОМВД России по Анивскому городскому округу заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Служебную проверку организовала островная полиция.

- При подтверждении вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

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