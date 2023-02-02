Эффектное появление: фура, объятая огнем, на полном ходу въехала в Биробиджан

Призрачный гонщик ворвался в ЕАО на горящей фуре Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Фура с двумя большими контейнерами на прицепе минувшим вечером эффектно появилась на въезде в столицу Еврейской автономии. Машина горела на ходу, от нее шел густой дым, пламя буквально вырывалось из одного прицепа, а водитель, кажется, этого просто не замечал.

Призрачного гонщика заметили на посту ДПС, полицейские остановили фуру и сообщили водителю о том, что его машина объята пламенем, и предприняли попытки потушить пожар самостоятельно.

Как рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Минчакова, пресс-секретарь ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, фура была загружена пластиковой посудой, контейнер был полностью забит упаковками, а в город машина въехала со стороны Облученского района.

- На въезде в Биробиджан как раз стоял патруль полиции, они увидели, что движущаяся машина горит, от нее идет сильный дым, и остановили водителя. Сначала попытались потушить своими огнетушителями и тем, что был у водителя. К счастью, недалеко от поста находится пожарная часть, сотрудники быстро прибыли на место, буквально через три минуты, и потушили возгорание, - рассказала Ольга Минчакова.

Контейнеровоз был многотонным, у него даже не один, а два контейнера на прицепах. Пламенем был объят один из них. Внутри находился груз, очевидно, водитель как раз занимался его доставкой. Огонь вспыхнул в одном контейнере, но благодаря пожарным полного выгорания прицепа удалось избежать. Кроме того, спасателям удалось не допустить перехода пламени на второй прицеп.

Вероятной причиной такого жаркого происшествия мог стать и случайно брошенный где-нибудь на стоянке окурок, или же намеренный поджог. Эту версию надзорные органы тоже не исключают, но чтобы ее подтвердить или опровергнуть, будут проводиться все необходимые следственные действия, экспертизы и опросы свидетелей.

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