Выпала из машины на скорости: молодая девушка скончалась в страшной аварии в Хабаровске

Почему на полном ходу распахнулась дверь в машине, будет разбираться следствие Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Трагический случай произошел ночью на одной из хабаровских дорог. В дорожном происшествии погибла молодая девушка 29 лет. Хабаровчанка на полном ходу выпала из движущейся машины на проезжую часть, скончалась она еще до приезда бригады скорой помощи.

ЧП случилось 31 января около полуночи. Машина - «Тойота Приус» - ехала по улице Суворова в Южном районе города. Девушка в этот момент сидела сзади, справа. В один момент дверь неожиданно распахнулась, и пассажирка выпала на дорогу. Как сообщили в ГИБДД города Хабаровска, управлял машиной мужчина 37 лет.

Стаж у водителя достаточно большой, машину он водит с 2002 года, а в правах открыты несколько категорий, в том числе А, В, С, М. На момент происшествия он был абсолютно трезв, нарушений у него нет, а в пути они находились недолго, авария случилась на первом часу езды.

Как рассказали редакции «КП» - Хабаровск» в ГИБДД города, дело будут расследовать и выяснять все обстоятельства ДТП.

- Наша задача - зафиксировать и оформить дорожно-транспортное происшествие. Так как в этой аварии есть погибший, дело будет передано в следственный отдел для дальнейшего разбирательства. Специалисты будут выяснять, что произошло, и почему погиб пассажир, - рассказали в ведомстве.

Пока никакой информации о том, что послужило причиной резкого открытия двери, и почему девушка выпала из машины, тем более на полном ходу, нет. «КП» - Хабаровск» будет следить за развитием расследования по этому делу.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Окровавленный подъезд и изрезанный труп: житель Хабаровска зверски заколол друга ножом и пошел домой

Жителя Хабаровска осудят за убийство мужчины 31 ударом ножа(подробнее)

Разорвало плечо и переломало кость: руку работника бетонного завода в ЕАО зажевало в конвейере

На асфальтобетонном заводе в ЕАО произошел несчастный случай(подробнее)