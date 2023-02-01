Окровавленный подъезд и изрезанный труп: житель Хабаровска зверски заколол друга ножом и пошел домой

Из-за нелепой ссоры погиб один из собутыльников. Тематическое фото Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Хабаровске во время «подъездной» пьянки четверых мужчин случилась трагедия. Из-за нелепой ссоры погиб один из собутыльников. С ним жестоко расправился 48-летний Олег (все имена изменены - прим. ред.), который вскоре предстанет перед судом.

МАЛО НАЛИВАЮТ

Олегу страсть как захотелось выпить, поэтому он взял курс на квартиру знакомого. Но в гости проникнуть не удалось - последний жил с братом и маленькими детьми, поэтому застолье было решено перенести в подъезд. Там к ним присоединился Максим.

В итоге четверо взрослых мужчин (Олег, Максим и их знакомый вместе с братом) начали глушить спиртное прямо на лестничной площадке. Когда градус зашкалил, Олег с Максимом начали ругаться: последнему, мол, мало наливали. Знакомый с братом в это время уже ушли домой.

ОДОЛЖИ НОЖ

Слово за слово, и мужчины подрались. Пьяный Олег уже был на взводе и пошел до конца. Он схватил нож (то ли взял его на ящике, то ли еще до драки попросил у ушедшего домой знакомого, чтобы открыть бутылку) и начал бить им Максима в различные части тела. В общей сложности он нанес жертве не менее 31 удара. От полученных травм потерпевший умер на месте.

На шум в окровавленный подъезд вышел знакомый и увидел, как Олег добивает собутыльника. Нож мужчина выхватил, отнес домой, помыл и оставил в раковине. Параллельно сообщил о случившемся в полицию.

РЕАКЦИЯ

Когда оперативники приехали на место убийства, Олег уже был дома. Во время задержания он сдался полицейским, а после - написал явку с повинной и во всем сознался.

- Уголовное дело было заведено по статье «Убийство». Материалы направлены в Кировский районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Юлиана Гамей, помощник прокурора Кировского района краевой столицы.

Максимальное наказание по статье - от шести до 15 лет колонии.

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