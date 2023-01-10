Хотел влиться в коллектив: мужчина ударил ножом соседа по общежитию в новогоднюю ночь в Магадане

Нападавший мужчина ранее был судим Фото: СУ СК России по Магаданской области

Ранним утром 1 января в общежитие на Речной в Магадане прибыла следственно-оперативная группа: сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Магадану, представители СУ СК по Магаданской области, кинолог с собакой и участковый уполномоченный полиции. Поводом для вызова стало убийство прямо в новогоднюю ночь.

Как установило следствие, на четвертом этаже общежития 21-летний житель Магадана отмечал Новый год в компании двух девушек. Неизвестный 30-летний мужчина, находясь в том же здании, искал себе компанию, чтобы продолжить употреблять алкогольные напитки. Он бродил по общежитию, стучался в комнаты в надежде, что где-нибудь его все-таки примут.

- Дойдя до комнаты, где отдыхала молодая компания, мужчина хотел остаться с ними, но девушки выпроводили незваного гостя, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Акимова, старший помощник руководителя управления по информационному взаимодействию со СМИ, полковник юстиции СУ СКР по Магаданской области.

Мужчина был вынужден ретироваться. Спустя какое-то время молодой человек из компании оделся и покинул комнату своих знакомых. В коридоре он и наткнулся на одинокого раздраженного соседа, который явно затаил обиду.

- Злоумышленник завязал словесную перепалку с парнем, после чего нанес удар ножом в грудную клетку. Причем нож у преступника появился после того, как его выгнали из комнаты.

Молодой человек смог подняться на пятый этаж, где находится одна из комнат, принадлежащая его семье. Практически на пороге он и упал, скончавшись от полученной тяжелой травмы. Через некоторое время родственники обнаружили бездыханное тело и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

В комнате подозреваемого изъяли орудие преступления Фото: СУ СК России по Магаданской области

Нападавший мужчина поспешил удалиться в свою комнату в том же самом общежитии. Он забаррикадировал дверь и никого не впускал внутрь.

Оперативники уголовного розыска в условиях неочевидности быстро вышли на след преступника, которым оказался ранее судимый за разбойное нападение 30-летний гражданин. Когда его пытались достать из комнаты, мужчина спрятался от полицейских в шкафу.

История поимки злоумышленника не была бы полной, если не упомянуть того, кто нашел предполагаемое орудие убийства. Нож отыскала служебная овчарка по кличке Барон под руководством кинолога ЦКС ОМВД России по Магадану Михаила Шмакова. Сейчас следствие продолжает работу по установлению всех обстоятельств убийства и сбору доказательств.

Служебная овчарка по кличке Барон смогла найти орудие преступления Фото: УМВД России по Магаданской области

СУ СК России по Магаданской области заведено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коснулся земли, и лопнуло шасси: ЧП с частным самолетом случилось в аэропорту Хабаровска

У частного самолета Cessna лопнуло шасси при посадке в аэропорту Хабаровска (подробнее)

Миллионная взятка и давление властью: суд поставил точку в скандальном деле экс-главы управления дорог Хабаровска Олега Гроо

В Хабаровске вынесли приговор бывшему начальнику управления дорог Олегу Гроо (подробнее)

Багаж улетел за борт: в самолете до Магадана открылся люк во время полета

Рейс из Магана в Магадан прервал полет из-за разгерметизации салона (подробнее)