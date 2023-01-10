Олега Гроо подозревали в получении взятки и использовании служебных полномочий Фото: Александра ШОПЕНКО

Дело экс-главы управления дорог и внешнего благоустройства мэрии Хабаровска завершилось обвинительным приговором. Олега Гроо подозревали в получении взятки и использовании служебных полномочий. Речь идет о ремонте дороги в Индустриальном районе города.

НА ВИДУ

Олег Гроо - личность известная по местным меркам. Около 30 лет труда на руководящих постах, медали «Участнику борьбы со стихией на Амуре», «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» и множество других наград. С 2012 - ответственный за одну из самых наболевших частей Хабаровска - дороги.

В 2017 году ошарашило сообщение: «Олег Гроо увольняется из мэрии». Причину тогда не назвали, да она уже была и не столь интересна: из кабинета не успел выветриться его запах, как он вернулся. На ту же самую должность.

Спустя год случился новый виток в карьере Олега Гроо - на него завели уголовное дело. Прокуратура решила, что чиновник препятствовал законной предпринимательской деятельности. Дело в том, что строитель жилого комплекса не мог сдать его в срок, в том числе из-за отсутствия дороги.

Компания просила выдать разрешение, но власти постоянно отказывали. Прокурор посчитал предлоги надуманными, Следком завел уголовное дело. В суде с Олега Гроо сняли все обвинения по этому делу.

ВТОРАЯ «ЛАСТОЧКА»

Сломалось кресло под Олегом Гроо в 2019 году, когда его обвинили во взятке. Чиновника задержали дома, сняли с должности и отправили в СИЗО. Следствие пришло к выводу, что экс-чиновник с 2016 по 2017 год получил от замглавы ООО «Амуртрансстрой» 3,99 миллиона рублей. Чиновник помогал компании заключать договоры субподряда с МУП «Дорремстрой» на ремонт улицы Сеченова - улицы 1220 километр в Хабаровске.

Затем, по версии следствия, в сентябре-декабре 2016 года Олег Гроо дал указание своим подчиненным согласовать акты о приемке выполненных работ. При этом «Амуртрансстрой» обязательства до конца не выполнил, а значит, условия контракта не были соблюдены. Но субподрядчик все равно получил 7,4 миллиона рублей.

РЕАКЦИЯ

Уголовное дело было заведено не только о взятке в особо крупном размере, но и об использовании служебных полномочий вопреки интересам службы.

- Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 4,7 миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности в государственных органах сроком на пять лет, - сообщила Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Что касается использования служебных полномочий, то дело прекращено. Связано это с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

- Материальный ущерб, причиненный преступлением администрации города, взыскан в полном объеме. Приговор в законную силу не вступил, - прокомментировала Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры Хабаровского края.

ЕЩЕ НЕ КОНЕЦ

В Центральном суде Хабаровска рассматривается еще одно уголовное дело Олега Гроо. Оно заведено по статье «Мошенничество» и связано с ремонтом Амурского бульвара в 2013 году. Судя по материалам дела, будучи главным по дорогам, он заключил контракт с «Дорстройпроектом» на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта Амурского бульвара.

С августа по ноябрь 2013 года Олег Гроо, по данным дела, не проверил выполнение работ и подписал акты сдачи-приемки. За это «Дорстройпроект» получил свыше 4,5 миллиона рублей.

СПРАВКА «КП»

Олег Гроо родился в 1964 году в Новороссийске (Краснодарский край). В 1986-м окончил Тихоокеанский государственный университет по специальности «автомобильные дороги».

С 1998 года Гроо работал в мэрии Хабаровска. Занимал должности от начальника отдела до заместителя начальника управления дорог и внешнего благоустройства.

В 2012 году возглавил управление дорог и внешнего благоустройства Хабаровска.

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