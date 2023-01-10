Багаж улетел за борт: в самолете до Магадана открылся люк во время полета

Грузовой люк самолета открылся во время набора высоты Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Самолет Ан-26-100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно вернулся в аэропорт вылета в село Маган в Якутии из-за разгерметизации салона во время полета.

- Борт выполнял чартерный рейс Иркутск - Якутск - Магадан. Из-за погодных условий в Якутске было принято решение о посадке в селе Маган. Через девять минут после взлета произошла внештатная ситуация - в процессе набора высоты открылся люк из-за срыва замков погрузочной рампы. Причины устанавливаются, - рассказал «КП» - Хабаровск» Николай Бессонов, пресс-секретарь авиакомпании «ИрАэро».

По информации представителя компании, на борту находились 25 пассажиров, которые направлялись в Магадан на вахтовые работы, а также шесть членов экипажа. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку .

Командир воздушного судна принял решение о возврате в пункт вылета. Уже через 20 минут после взлета самолет благополучно произвел посадку в Магане. Отмечается, что видимость составляла всего 500 метров из-за тумана.

- Предварительно установлено, что 9 января около 14:00 по местному времени у воздушного судна сорвало замки грузовой рампы, вследствие чего произошло частичное ее открытие. После чего были повреждены правое и центральное крепление рампы. Часть багажа вылетела из самолета. По данному факту проводится доследственная проверка по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», - рассказал Александр Левин, следователь-криминалист отдела криминалистики Восточного МСУТ СК России.

Устанавливаются причины произошедшего Фото: Восточное межрегиональное СУТ СК России

Вылет резервного рейса запланирован на 10 января.

СПРАВОЧНО

Грузопассажирскому самолету Ан-26-100 с бортовым номером RA-26174, который принадлежит «ИрАэро», уже более 43 лет. До 2022 года он находился в авиапарке «Хабаровских авиалиний».

Пассажир рейса раскрыл другую точку зрения на инцидент. Мужчина уверяет, что багаж остался на борту

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