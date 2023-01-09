Попасть в Таиланд не составит труда Фото: Мария ЛЕНЦ

В последние несколько дней активно обсуждаются обновленные правила въезда в Таиланд. Особенно это интересует тех жителей Хабаровска, которые запланировали отдых и уже оплатили путевки.

Однако не стоит переживать, ведь решение есть, и даже не одно. Необязательно в спешке искать пункт вакцинации и ставить прививку.

- Все лица старше 18 лет должны иметь подтверждение о вакцинации от COVID-19. Но те, кто не поставил прививку, могут предоставить медицинскую справку с указанием причин отказа. По прилете в Таиланд можно пройти ПЦР-тестирование прямо в аэропорту. Стоимость процедуры составит 200 бат, или около 450 рублей, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Также не стоит забывать, что у людей, прошедших вакцинацию, уже есть сертификаты. Срок их действия может быть истекшим, но период действия этого документа актуален только для России.

- Вы сможете въехать в Таиланд с имеющимся сертификатом.

Три авиакомпании, которые осуществляют рейсы на курорты, также представили обновленную информацию. В их числе «Аэрофлот», Azur Air и Ikar, которые сообщили, что могут допустить на борт невакцинированных пассажиров. При этом авиационные власти Таиланда обязали перевозчиков соблюдать инструкции о ношении медицинских масок во время полета.

- Пассажирам рекомендовано приобрести медицинскую страховку, покрывающую лечение COVID-19. В случае положительного результата тестирования пассажир направляется в медицинское учреждение Таиланда на лечение. В случае отсутствия страхового полиса с покрытием лечения COVID-19 пассажир оплачивает лечение самостоятельно, - говорится на официальном сайте авиакомпании «Аэрофлот».

В перечень одобренных препаратов в Таиланде вошли «Спутник V» и «Спутник Лайт».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Рахмет, пока не надо: рейсы из Хабаровска в Казахстан оказались нерентабельны

Авиарейсы из Хабаровска в Алматы запустят не раньше лета (подробнее)

Компания «Тайга» запускает вертолетные авиаперевозки в Хабаровском крае

Полеты будут выполняться на вертолете Ми-8 (подробнее)

Краевая авиакомпания начнет летать из Хабаровска на Сахалин с 6 января

Полеты будут выполняться два раза в неделю на Ан-24 (подробнее)