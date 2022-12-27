Рахмет, пока не надо: рейсы из Хабаровска в Казахстан оказались нерентабельны

Рейсы из Хабаровска в Казахстан переносятся до лета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Призрачный рейс из Хабаровска в Алматы вновь не полетел. Запуск этого направления планировался еще 8 декабря. Позднее его перенесли на 15 декабря, а следом отложили еще на две недели. Теперь же стало известно о том, что полеты по этому маршруту могут быть отложены до лета, потому что с момента старта продаж было реализовано всего 40 билетов.

- Очень мало билетов было продано до Нового года. Поэтому рейсы отменены до летнего периода, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Еще одной причиной малого спроса стала стоимость билетов. Если рассматривать Алматы как транзитный пункт при путешествии в третью страну, то с финансовой точки зрения это получается несколько затратнее, чем лететь через Москву. А жителям Дальнего Востока можно рассчитывать и на субсидированные билеты.

- Казахская компания достаточно поздно пришла на российский рынок. Она не успела дать рекламу в таком объеме, чтобы привлечь достаточное количество клиентов. Немаловажной частью является стоимость билетов. Самый дешевый вариант туда-обратно стоит 39 500 рублей. Учитывая, что с Дальнего Востока появились рейсы в страны Юго-Восточной Азии, вариант транзита через Казахстан нерентабелен.

Напомним, крупнейшая частная авиакомпания SCAT из Казахстана планировала запустить прямое авиасообщение между Хабаровском и Алматы в начале декабря. Рейсы должны были осуществляться на самолете Boeing 737-800, который вмещает в себя до 170 пассажиров. Из международного аэропорта Алматы возможно улететь в Южную Корею, Таиланд, Турцию, ОАЭ, несколько стран Европы, Катар, Египет и ряд других.

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