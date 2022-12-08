Скидки дальневосточникам: «Аэрофлот» запустил продажу субсидированных билетов для жителей Хабаровского края

«Аэрофлот» предлагает больше направлений по субсидируемым тарифам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» открыла продажу билетов по субсидируемым государством тарифам на 2023 год. Они также распространяются на прямые рейсы авиакомпаний «Россия» и «Аврора», которые выполняются под кодом SU, в экономическом классе обслуживания.

Жители Хабаровска могут улететь в Москву за 10 200 рублей, если при покупке билета в паспорте стоит отметка о регистрации по месту жительства в ДФО. Для детей в возрасте до 12 лет стоимость перелета по такому же маршруту составит 5 400 рублей. Данное предложение подойдет всем категориям граждан, которые не входят в льготную категорию.

Для льготных категорий граждан из Хабаровска доступно больше маршрутов:

- Хабаровск - Магадан - 4 000 рублей для взрослых и 3 000 рублей для детей до 12 лет;

- Хабаровск - Новосибирск - 5 700 рублей для взрослых и 4 275 рублей для детей до 12 лет;

- Хабаровск - Владивосток - 1 800 рублей для взрослых и 1 350 рублей для детей до 12 лет;

- Хабаровск - Красноярск - 6 000 рублей для взрослых и 4 500 рублей для детей до 12 лет;

- Хабаровск - Петропавловск-Камчатский - 2 500 рублей для взрослых и 1 875 рублей для детей до 12 лет;

- Хабаровск - Иркутск - 3 000 рублей для взрослых и 2 250 рублей для детей до 12 лет;

- Хабаровск - Южно-Сахалинск - 1 000 рублей для взрослых и 750 рублей для детей до 12 лет;

- Хабаровск - Москва - 7 200 рублей для взрослых и 5 400 рублей для детей до 12 лет;

Воспользоваться перевозками по субсидии, как и в других авиакомпаниях, смогут граждане:

- В возрасте до 23 лет;

- Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет;

- Многодетные семьи;

- Дети-инвалиды и сопровождающие их лица;

- Инвалиды первой группы любого возраста и их сопровождающие;

- Инвалиды второй и третьей групп с детства;

Для удобства пассажиров забронировать билеты можно на официальном сайте перевозчика без посещения офиса продаж или касс.

Особо отмечается, что перевозки по субсидируемым тарифам для жителей ДФО можно оформить не ранее чем за шесть месяцев до даты вылета. Также действуют ограничения по количеству билетов, которые могут быть оформлены по субсидируемым тарифам в течение года. Пассажир может приобрести не более четырех билетов в одну сторону, не более двух билетов туда-обратно или двух билетов в одну сторону и одного туда-обратно.

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