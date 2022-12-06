На каникулы в Питер: S7 запустила продажу субсидированных билетов для жителей Хабаровского края

Вылеты будут доступны с 1 января по 31 декабря 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Путешественники теперь могут забронировать билеты по субсидируемым тарифам на 2023 год у авиакомпании S7. Все рейсы из Хабаровска будут выполняться с пересадками. Перелеты будут доступны с 1 января по 31 декабря 2023 года.

- Все билеты по субсидии оформляются без дополнительных сборов. Для субсидируемых тарифов действуют такие же правила, как и для тарифов группы «Эконом Стандарт», - рассказали в пресс-службе авиакомпании S7.

Из Хабаровска можно будет отправиться по четырем направлениям: в Екатеринбург (с пересадкой в Новосибирске - прим. ред.), в Санкт-Петербург (с пересадкой в Иркутске или Новосибирске - прим. ред.), в Минеральные Воды (с пересадкой в Новосибирске - прим. ред.) и в Сочи (с пересадкой в Новосибирске - прим. ред.).

Как и в случае с другими авиакомпаниями, S7 будет продавать билеты по субсидированным тарифам нескольким категориям граждан:

- В возрасте до 23 лет

- Женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет

- Многодетным семьям

- Детям-инвалидам и сопровождающих их лицам

- Инвалидам первой группы и их сопровождающим

- Инвалидам второй и третьей групп с детства

Перелет по маршруту Хабаровск - Санкт-Петербург в одну сторону обойдется в 7 300 рублей. Отправиться в Екатеринбург выйдет за 6 200 рублей, в Сочи - 7 500 рублей, а в Минеральные Воды - 7 800 рублей.

Все авиабилеты можно приобрести онлайн на официальном сайте, в мобильном приложении, офисах продаж и кассах аэропорта. Особое внимание уделяется тому, что один пассажир может приобрести не более четырех билетов в одну сторону, не более двух билетов туда-обратно или двух билетов в одну сторону и одного туда-обратно.

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