В Сочи со скидкой: «Уральские авиалинии» начали продажу субсидированных билетов для жителей Хабаровского края

«Уральские авиалинии» будут выполнять рейсы из Хабаровска по четырем направлениям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одна российская авиакомпания дала старт продажам билетов по субсидируемым тарифам из Хабаровска. На этот раз свои цены опубликовали «Уральские авиалинии». Совершить перелет можно с 1 января по 31 декабря 2023 года.

- Приобрести льготные билеты можно в авиакассах при наличии документов. Также можно их забронировать по звонку в кассу или контактный центр авиакомпании и выкупить в течение 24 часов, - рассказали в авиакомпании «Уральские авиалинии».

Жители Хабаровска смогут отправиться в Екатеринбург и Санкт-Петербург напрямую, а также посетить Сочи и Минеральные Воды с пересадкой в Екатеринбурге.

Правом на субсидию могут воспользоваться несколько категорий граждан:

- В возрасте до 23 лет;

- Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет;

- Инвалиды первой группы и их сопровождающие;

- Дети-инвалиды и сопровождающие их лица;

- Инвалиды второй и третьей групп с детства;

- Многодетные семьи.

Стоимость перелета из Хабаровска в Екатеринбург составит 6 200 рублей, в Санкт-Петербург - 7 300 рублей. Долететь до Минеральных Вод с промежуточной посадкой в Екатеринбурге - 7 800 рублей, а оказаться на побережье Черного моря в Сочи - 7 500 рублей.

Дети в возрасте до двух лет в сопровождении взрослых могут путешествовать бесплатно, но без предоставления места. А дети от двух до 12 лет получают дополнительную скидку в размере 25 процентов от обозначенных тарифов.

В стоимость билетов включены все сборы. На борт с собой можно взять одно место ручной клади до 10 килограммов, а вес багажа не должен превышать 23 килограмма.

Стоит обратить внимание на то, что один пассажир, который имеет право на субсидируемую перевозку, может приобрести только четыре билета в одну сторону, не более двух авиабилетов туда-обратно или два билета в одну сторону и один туда-обратно.

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