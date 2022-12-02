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Общество2 декабря 2022 2:10

В Сочи со скидкой: «Уральские авиалинии» начали продажу субсидированных билетов для жителей Хабаровского края

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала продавать субсидированные билеты из Хабаровска
Кирилл КЕМЕНЕВ
«Уральские авиалинии» будут выполнять рейсы из Хабаровска по четырем направлениям

«Уральские авиалинии» будут выполнять рейсы из Хабаровска по четырем направлениям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одна российская авиакомпания дала старт продажам билетов по субсидируемым тарифам из Хабаровска. На этот раз свои цены опубликовали «Уральские авиалинии». Совершить перелет можно с 1 января по 31 декабря 2023 года.

- Приобрести льготные билеты можно в авиакассах при наличии документов. Также можно их забронировать по звонку в кассу или контактный центр авиакомпании и выкупить в течение 24 часов, - рассказали в авиакомпании «Уральские авиалинии».

Жители Хабаровска смогут отправиться в Екатеринбург и Санкт-Петербург напрямую, а также посетить Сочи и Минеральные Воды с пересадкой в Екатеринбурге.

Правом на субсидию могут воспользоваться несколько категорий граждан:

- В возрасте до 23 лет;

- Женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет;

- Инвалиды первой группы и их сопровождающие;

- Дети-инвалиды и сопровождающие их лица;

- Инвалиды второй и третьей групп с детства;

- Многодетные семьи.

Стоимость перелета из Хабаровска в Екатеринбург составит 6 200 рублей, в Санкт-Петербург - 7 300 рублей. Долететь до Минеральных Вод с промежуточной посадкой в Екатеринбурге - 7 800 рублей, а оказаться на побережье Черного моря в Сочи - 7 500 рублей.

Дети в возрасте до двух лет в сопровождении взрослых могут путешествовать бесплатно, но без предоставления места. А дети от двух до 12 лет получают дополнительную скидку в размере 25 процентов от обозначенных тарифов.

В стоимость билетов включены все сборы. На борт с собой можно взять одно место ручной клади до 10 килограммов, а вес багажа не должен превышать 23 килограмма.

Стоит обратить внимание на то, что один пассажир, который имеет право на субсидируемую перевозку, может приобрести только четыре билета в одну сторону, не более двух авиабилетов туда-обратно или два билета в одну сторону и один туда-обратно.

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