По делам и в гости: КНР сделала получение виз для россиян проще

Получить визы в Китай станет проще Фото: пресс-служба АК «Аврора»

Консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян анонсировал упрощение визовых процедур для граждан России. Теперь для желающих отправиться в Поднебесную будут доступны экипажная, гостевая, рабочая, деловая, семейная и долгосрочная учебная визы.

Дальний Восток является одним из популярных направлений зарубежных поездок для китайских туристов. Ровно так же, как Китай - излюбленный маршрут для дальневосточников не только для отдыха, но для лечения, учебы и работы.

- Уверен, в ближайшее время, по мере дальнейшего улучшения эпидемической ситуации, особенно после восстановления прямого авиасообщения, туристическое сотрудничество между двумя странами выйдет на новый виток развития, - рассказал Цзян Сяоян, генеральный консул КНР в Хабаровске.

Напомним, в период пандемии жители Хабаровска могли оформлять визы для поездки в Китай, но для этого нужны были веские причины: чрезвычайные обстоятельства или необходимость участия в крупных проектах двустороннего сотрудничества.

- Ранее в Китай можно было попасть только по дипломатической, служебной или учебной визе. О выдаче виз для туристических поездок речи пока не идет, - рассказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Тем не менее, несмотря на «допандемийный» порядок оформления въездных документов, к путешественникам предъявляются требования к получению кода здоровья, который позволит избежать обязательного карантина после прибытия. Кроме того, заявители на визы должны быть привиты от коронавируса вакциной, которая одобрена в Китае, России или Всемирной организацией здравоохранения.

Так, пассажирам, вылетающим из России в Китай прямыми рейсами, необходимо сдать один ПЦР-тест за 48 часов до посадки на самолет. Результаты анализа можно загрузить как на русском, так и на английском языке.

Накануне загадочный рейс Хабаровск - Харбин совершила дальневосточная авиакомпания «Аврора». Выяснилось, что это чартерный борт, билеты на который продаются группам лиц. При этом индивидуальных билетов в продаже нет. Данные рейсы выполняются с целью перевозки граждан Китая.

Следуя расписанию международного аэропорта Хабаровска, рейс в Харбин вылетел 28 ноября в 21:00.

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