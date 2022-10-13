Вперед к Фудзияме: жители Хабаровска могут получить японскую туристическую визу в Хабаровске

Консульство Японии выдает краткосрочные и долгосрочные визы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более двух лет страна восходящего солнца отказывала в приеме иностранных туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Наконец настало время, когда ограничения потихоньку снимаются. В том числе и для желающих въехать в Японию.

Генеральное консульство Японии в Хабаровске возобновило выдачу туристических виз разных видов: как краткосрочных на три месяца, так и долгосрочных. Причем теперь необязательно въезжать в составе туристической группы. Можно путешествовать самостоятельно.

- Условия для выдачи визы остались прежними. Это наличие заполненной анкеты заявителя с фотографией, наличие не менее двух свободных страниц в паспорте для отметок о пересечении границы. Также консульство оставляет за собой право запросить дополнительные документы. Например, справку о доходах, - рассказали «КП» - Хабаровск» в визовом отделе Генерального консульства Японии в Хабаровске.

Сроки рассмотрения зависят от категории требуемой визы. Обычно весь процесс занимает около недели, если не было запрошены дополнительный документов. Дату выдачи визы можно узнать в день подачи заявления.

Сейчас гражданам России для въезда в Японию, кроме визы, потребуется отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее 72 часов до предполагаемой даты пересечения границы. Для людей с тремя дозами одобренных вакцин такие требования не предъявляются.

- Желающих поехать в Японию много. Мы ежедневно получаем большое количество заявок, но транспортная доступность оставляет желать лучшего. Учитывая, что прямых перелетов с Дальнего Востока в данном направлении нет, все упирается в стоимость билетов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

И ведь действительно, цена перелета может сравниться со стоимостью всего отдыха в Токио. Чтобы добраться до столицы страны восходящего солнца из Хабаровска, нужно потратить не менее суток. А в некоторых случаях - более двух. Маршрут ведет через Новосибирск, Бишкек, Алматы и Сеул.

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