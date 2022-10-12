Полетели в Китай: первый международный рейс из Хабаровска улетит в ноябре 2022

Авиарейс из Хабаровска в Далянь может быть недоступен для туристов Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Социальные сети пестрят информацией о том, что в ноябре из краевой столицы отправится первый со времен ковида авиарейс по маршруту Хабаровск - Далянь. Известно, что самолет будет летать раз в неделю по понедельникам.

Однако информации об авиакомпании, которая будет осуществлять полеты, нет. Известно, что это будет чартерный рейс. Самолет Airbus A330 совершит первый вылет по маршруту 7 ноября. Также из Хабаровска самолет отправится 14, 21 и 28 ноября. Кроме того, рейсы распланированы на 5, 12, 19 и 26 декабря, а также 2, 9, 16, 23 и 30 января 2023 года.

С учетом того, что распространяемая информация содержит стоимость билетов в юанях, то можно предположить, что оперировать самолеты будет китайская авиакомпания. Так, цена на билет из Хабаровска в Далянь составит 17 800 юаней (около 160 тысяч рублей - прим.ред.) в экономическом классе и 19 800 (около 200 тысяч рублей - прим.ред.) - в бизнес-классе. Из Китая в Хабаровск можно будет улететь гораздо дешевле - около 5 900 юаней (более 50 тысяч рублей - прим.ред.) в эконом-классе и 7 900 (70 тысяч рублей - прим.ред.) в бизнесе.

- Да, информация о чартерах действительно просочилась и в российские соцсети. Это рейсы китайских авиалиний, которые вывозили граждан КНР из России. Они были и в июле, и в августе. Причем по тому же направлению в Далянь и только для китайских граждан, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Получается, что россияне, даже у которых есть визы в КНР, вряд ли смогут попасть на территорию страны по воздуху.

- До конца 2022 года Китай для туризма закрыт и официально никаких туристических маршрутов пока не готовится. Только в 2023 году туристическая отрасль получит официальную информацию о возможности возобновления авиасообщения и, скорее всего, это будет после китайского Нового года.

Напомним, Китайская Народная Республика закрыла свои границы для туристов еще в 2020 году. Тем временем правительство Хабаровского края ведет переговоры о прямых рейсах с представителями Вьетнама и Лаоса.

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