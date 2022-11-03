За Великой стеной и лапшой: когда туристы из Хабаровска смогут поехать в Китай

Говорить о туризме в Китае пока рано Фото: Дарья АСЛАМОВА

Всего месяц назад в Хабаровск прибыл новый генеральный консул КНР - Цзян Сяоян. И уже в Хабаровске ведутся разговоры о возможном скором открытии страны для туристов. Например, консульство получило разрешение на выдачу деловых, семейных и студенческих виз.

- Визы в Китай не прекращали выдавать. Сейчас расширили список категорий для граждан, но они по-прежнему не туристические. До конца года Китай для нас точно закрыт, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Эксперты с настороженностью предполагают, что уже в 2023 году рейсы из Хабаровска в Китай могут возобновиться. Об этом говорит и ряд сопутствующих факторов.

- С начала ноября появляются прямые перелеты из России в Китай, но пока только из Москвы. Например, 31 октября запустили регулярные рейсы из Москвы в Гуанчжоу, с 9 ноября - из Москвы в Пекин, с 18 ноября - из Москвы в Чэнду, а с 19 ноября - из Москвы в Шанхай. Поэтому ждем разрешение на выполнение рейсов из Хабаровска.

Тем временем в самом Китае не утихает тема локдаунов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому разговоры про открытие границ, карантин и ПЦР-тестирование - преждевременны.

Напомним, ранее появилась информация о том, что в ноябре запустится чартерный рейс из Хабаровска в Далянь. Однако позже выяснилось, что данный перелет предназначен для вывоза граждан КНР из России, а оператором рейсов станет китайская авиакомпания.

Другие азиатские страны готовы к приему дальневосточных туристов. Первый прямой рейс из Хабаровска на Пхукет отправится уже 6 ноября.

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