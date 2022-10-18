Первый вылет на Пхукет запланирован на 6 ноября Фото: Алексей МАТВЕЕВ

Свершилось то, чего многие хабаровчане ждут уже на протяжении двух лет. Авиакомпания Ikar, более известная российскому туристу как Pegas Fly, начнет осуществлять прямые рейсы из Хабаровска на Пхукет с 6 ноября.

- Первый вылет на 13 ночей запланирован на 6 ноября. Чартерный рейс на Boeing 777-200 доставит туристов на тропический пляж королевства Таиланд за восемь часов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Стоимость такого тура составит почти 81 тысяча рублей на человека. Это, разумеется, дешевле, чем лететь обходными путями и через третьи страны, либо прямыми рейсами из Москвы за большие деньги.

- Запросы от жителей Хабаровского края есть. Причем значительное количество. Туристический оператор сам формирует рейсы и берет на себя все риски. Он продает турпакет. Туда отправляют переводчиков, работает широкая агентская сеть. Пока рейсы расписаны до конца мая. Если будет высокий спрос, то цены, возможно изменятся.

Также радостной новостью для тех, кто планирует осенне-зимний отдых на пляже, станет факт, что с 1 октября власти королевства Таиланд отменили обязательное требование наличия сертификатов о вакцинации или результаты тестов на коронавирус. Кроме того, отменены карантинные меры для туристов с легкими симптомами заболевания.

Усилиями туристической отрасли Дальнего Востока и контактами с крупными операторами, в скором времени возможно открытие новых направлений.

Напомним, ранее власти региона прорабатывали вопросы о возобновлении туристического авиасообщения. Но все переговоры упирались в открытие нового международного терминала аэропорта имени Г.И.Невельского, который планируется сдать только в 2023 году.

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